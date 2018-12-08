Gündem Yüzüne söyledi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yüzüne söyledi

Akıncı Üssü davasında dün ilginç bir gelişme yaşandı. Eski kurmay albay Selçuk Başyiğit tanık sıfatıyla ifade verdi. Çapraz sorgusunda, “2014’ten sonra ise Hava Kuvvetlerinde sorumlu olan kişi Kemal Batmaz” dedi. Bunun üzerine araya giren Batmaz, iddiaları reddetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Batmaz
Kemal Batmaz

FETÖ’nün Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla İstanbul'da yargılanan eski kurmay albay Selçuk Başyiğit tanık sıfatıyla dinlenildi. Tanık Başyiğit'in beyanlarının ardından çapraz sorgusuna geçildi.

2014’TEN SONRA O GEÇTİ

Söz alan sivil sanıklardan Batmaz, aleyhindeki beyanların çelişkili olduğunu, doğruyu yansıtmadığını ve örgütte bir görevinin bulunmadığını iddia etti. Bunun üzerine Başyiğit, "Geçmişte Hava Kuvvetlerinden sorumlu olan kişi Adil Öksüz'dü. 2014'ten sonra ise Hava Kuvvetlerinde sorumlu olan kişinin Kemal Batmaz olduğunu biliyorum" dedi.

/**/
Fransa için endişeliyiz

Fransa için endişeliyiz

Erdoğan'dan Sarı Yelekliler'in protestosuyla ilgili açıklama.
Paris'tekiler beni istiyor

Paris'tekiler beni istiyor

​ABD Başkanı Trump'tan ilginç Sarı Yelekliler çıkışı.
Orantısız güç

Sarı Yelekliler yine sokağa çıktı, meydanlar savaş alanına döndü: Polis sert müdahalede bulunuyor.

Sarı isyan: 90 bin polis sokakta, tüm dükkanlar kapatıldı.
Burada kartopu oynamak yasak

Burada kartopu oynamak yasak

98 yıl önce yasaklandı, sebebiyse oldukça ilginç.
Oflular bir alem

Oflular bir alem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisine mektup gönderen öğrenci arasında gülümseten diyalog.
Ben bilmem Türklere sormalıyız

Ben bilmem Türklere sormalıyız

Putin'den, Moskova'da TürkAkım'ı isteyen Çipras'a yanıt.
Bingöllü genç Norveç'te aday

Bingöllü genç Norveç'te aday

23 yaşındaki Mehmet İnan, seçim vaadini açıkladı: 60 bin fakir mülteci çocuk için mücadele edeceğim.

Bugün yola çıkıyor

Bugün yola çıkıyor

​Bakan Dönmez: Ocak sonunda Akdeniz'de olacak.
FETÖ'nün kör bilgisayarları

FETÖ'nün kör bilgisayarları

Gizli toplantılarda kullandıkları ortaya çıktı.
Mini Merkel dönemi

Mini Merkel dönemi

​Alman siyasetinde yeni bir sayfa açıldı: Merkel'in halefi 'AKK' Türkiye düşmanlığıyla hatırlanıyor.

17 yıldır susuyor

17 yıldır susuyor

Çoğu kişinin görmediği soruna dikkat çekiyor.
Gemileri yaktı

Gemileri yaktı

Kasımpaşa'da Trezeguet depremi: İdmana çıkmadı.
Kirası 600 lira

Kirası 600 lira

Belediye başkanı, 8 asırlık kaleyi kiralığa çıkardı.
8 kilodan 100 gram çıkıyor

8 kilodan 100 gram çıkıyor

​Bir litresi tam bin TL'den satılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.