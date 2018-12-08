Yüzüne söyledi

FETÖ’nün Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla İstanbul'da yargılanan eski kurmay albay Selçuk Başyiğit tanık sıfatıyla dinlenildi. Tanık Başyiğit'in beyanlarının ardından çapraz sorgusuna geçildi.
2014’TEN SONRA O GEÇTİ
Söz alan sivil sanıklardan Batmaz, aleyhindeki beyanların çelişkili olduğunu, doğruyu yansıtmadığını ve örgütte bir görevinin bulunmadığını iddia etti. Bunun üzerine Başyiğit, "Geçmişte Hava Kuvvetlerinden sorumlu olan kişi Adil Öksüz'dü. 2014'ten sonra ise Hava Kuvvetlerinde sorumlu olan kişinin Kemal Batmaz olduğunu biliyorum" dedi.