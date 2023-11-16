Yüzyıllık geçmişleri bile yok

İşgalci güç İsrail’in tepe yönetiminde bulunan pek çok ismin kökeninin Avrupa olduğu ortaya çıktı. The Cradle internet sitesinin derlemesine göre başta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog olmak üzere Binyamin Netanyahu gibi birçok eli kanlı ismin Doğu Avrupa kökenli olması dikkati çekiyor. Filistin topraklarındaki öncü işgalci ailelerin mensubu olan söz konusu terör kabinesi üyelerinin çoğunun geçmişi yüz yılı bile bulmuyor. Çoğu ismin ailesinin İngiltere eliyle Doğu Avrupa’dan Filistin’e nakledildiği görülüyor.

Haganah üyeleri

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un anne ve babası, 1940’lı yıllarda Filistinlilere yönelik terör ve tedhiş faaliyetlerinde bulunan Yahudi terör örgütü Haganah’ın üyelerinden. Herzog’un babası İrlanda kökenli bir haham annesi ise Doğu Avrupa kökenli.

Filistin’de soyadlarını değiştirdiler

İşgalci gücün en uzun süreli başbakanlık görevinde bulunan ismi Binyamin Netanyahu’nun tüm aile üyelerinin kökeni, Beyaz Rusya, Litvanya ve Polonya’ya uzanıyor. Binyamin Netanyahu’nun babası Benzion Mileikowsky, Filistin topraklarına gelince soyadlarını Netanyahu olarak değiştiriyor. Benzion’un Filistinlileri topraklarından savaş zoruyla sürülebileceğine yönelik ifadeleri olduğu biliniyor.

İngilizler Hamburg’dan gönderdi

İşgalci gücün savunma bakanı Yoav Gallant’ın annesi bir Polonya Yahudisi, babası ise Ukrayna Yahudisi olduğu biliniyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizler, Yoav Gallant’ın annesini, Hamburg limanında bir gemiye bindirerek Filistin’e gönderdiği biliniyor. Babası Michael ise işgalci gücün ordusunda görev yapan bir asker ve oğluna işgalci gücün düzenlediği bir askeri saldırının ismini verdiği biliniyor.

Yerleşimci teröristleri koruyor

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filsitin topraklarına kurulan işgal yerleşimlerinin temsilcisi. Ailesinin kökeni Ukrayna’ya dayanıyor. Smotrich’in evi hâlâ uluslararası hukuka göre kurulması yasak olan bir bölgede bulunuyor. Filistin topraklarının tamamen ilhakını savunan Smotrich, yeni nesil yerleşimci teröristleri koruması ve desteğiyle de tanınıyor.

Terör örgütüne mensup

Bezalel Smotrich gibi Filsitin topraklarındaki işgalci yerleşim birimlerinden seçilen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in geçmişi Irak’a uzanıyor. Kah adlı radikal Yahudi terör örgütüne mensubiyetten yargılanan Ben-Gvir’in El Halil şehrinde İbrahim Camii’ni basan ve 29 Müslüman’ı katleden Yahudi terörist Baruch Goldstein’ın posterini evinin oturma odasına astığı biliniyor.

Fas’tan geldi el koydu

İşgalci güçte geçmişte çeşitli bakanlık görevlerinde bulunduktan sonra Dışişleri Bakanlığı’na getirilen Eli Cohen’in ailesinin kökenleri de Kuzey Afrika ülkesi Fas’a uzanıyor.

Yugoslavya’dan transfer

İşgalci güç İsrail’de ana muhalefet lideri olan Yair Lapid’in babası Macaristan, annesi ise Romanya kökenli. Eski Yugoslavya’dan İsrail’e yerleşen ebeveynleri 1940’lı yılların sonunda Filistin’e geldi.

2. Dünya Savaşı sonrası taşındılar

İşgalci gücün Savaş Kabinesinde görev yapan eski Savunma Bakanı Benny Gantz’ın da aile kökenleri Yair Lapid gibi Romanya ve Macaristan’a uzanıyor. 2. Dünya Savaşı sonrasında Filistin topraklarına taşınan Yahudi aileler arasında yer alan ebeveynleri, ilk yasa dışı yerleşimleri kuran isimler arasında yer alıyor.

Zindanda Filistinlilere işkenceyi övdü

Siyonist İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli mahkumların tutulduğu zindanları ziyaret etti. Ben-Gvir, 8 kelepçeli Filistinli'nin karanlık bir hücrede tutulduğunu, demir yataklarda yatırıldıklarını ve hücrelerinde tuvaletlerini yapacak bir deliğin olduğunu açıkladı. Tutuklulara zorla İsrail marşı da dinlettiriliyor.







