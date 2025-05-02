Zabıta poşetleri açınca gözlerine inanamadı: Yolcu otobüsüyle 300 kiloluk 'transfer'

"İzmir ilinden Antalya terminaline usulsüz yollarla taşınan 9 poşet içinde 300 kilogram et tespit edildi. Kontrollerinden ardından Terminal Zabıta amirliğimiz bilgilendirildi. Daha sonra Tarım ilçe müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçilerek yasal prosedürler ne gerektiriyorsa onları gerçekleştirdik. Antalya Otogar Terminalinde görevli olan Zabıta personelinden Güvenlik görevlisine, hareket personelinden temizlik işleri personelimize kadar bütün personelimizle yaptığımız koordineli çalışmayla şüpheli gördüğümüz paketlere hiçbir taviz vermeden müdahale ediyor ve gerekli işlemleri hemen başlatıyoruz"