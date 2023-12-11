Zafer Partili sosyal medya provokatörleri gözaltına alındı

Bir süredir ittifak çalışmalarını sürdüren Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi liderleri bugün bir araya geldi. Görüşmenin ardından bir paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın Rıfat Serdaroğlu, sayın Muharrem İnce ve sayın Vecdet Öz ile Türkiye gündemini değerlendirdik. Türkiye iki kutuplu siyasete mahkum değildir." ifadelerini kullandı.