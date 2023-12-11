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Zafer Partili sosyal medya provokatörleri gözaltına alındı

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

14:51 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:19 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
Zafer Partisi Samandağ Kurucu İlçe Başkanı
Suphi Yıldız
ve ZP Kayseri İl Başkanlığı hesabını kullanan
Hacı Ali Demirkaya
‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Suphi Yıldız

'Mülteciler' üzerinden algı çalışması


Suphi Yıldız ve ZP Kayseri İl Başkanlığı hesabını yöneten Hacı Ali Demirkaya "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından çok sayıda dezenformasyon içerikli paylaşımlar gerçekleştirmiş, 'mülteciler' üzerinden yürütülen karalama kampanyaları ve algı operasyonlarında da başı çekmişlerdi.


Hacı Ali Demirkay




#Zafer Partisi
#Samandağ
#Mülteciler
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