Zafer Partili sosyal medya provokatörleri gözaltına alındı

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Zafer Partisi Samandağ Kurucu İlçe Başkanı
Suphi Yıldız
ve ZP Kayseri İl Başkanlığı hesabını kullanan
Hacı Ali Demirkaya
‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.
'Mülteciler' üzerinden algı çalışması
'Mülteciler' üzerinden algı çalışması
Suphi Yıldız ve ZP Kayseri İl Başkanlığı hesabını yöneten Hacı Ali Demirkaya "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından çok sayıda dezenformasyon içerikli paylaşımlar gerçekleştirmiş, 'mülteciler' üzerinden yürütülen karalama kampanyaları ve algı operasyonlarında da başı çekmişlerdi.
#Zafer Partisi
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#Mülteciler
1 saat önce