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Zafer Partisi: Ata İttifakı ortak karar almaktan vazgeçmiştir Özdağ kararını yarın 11.00'da açıklayacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bugün saat 18.00'de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada "Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır." denildi.

17:33 . 22/05/2023 Pazartesi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bugün saat 18.00'de CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Seçimin ikinci turuna 6 gün kala yoğun görüşme trafiği yaşanıyor. Ümit Özdağ bugün AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir görüşme gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti.

'Taraflar kendi kararını açıklayacak'

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz Türk Milleti, Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır. Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." ifadeleri kullanıldı.

'Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir'

Öte yandan Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı’nın aday olarak gösterdiği Sinan Oğan, Ankara’daki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Oğan'ın ikinci turda Cumhur mu yoksa Millet İttifakı'na mı destek vereceği belli oldu. Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,

"Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" ifadelerini kullandı.





#Zafer Partisi
#Ümit Özdağ
#seçim
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