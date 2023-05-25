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Zafer Partisi'nde Yedili Masa istifası: Toplu halde AK Parti'ye geçtiler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, seçimlerin ikinci turunda HDP ve Kandil destekli Yedili Masa'ya destek vereceğini açıklaması partisinde toplu istifaya neden oldu. Yazıhan İlçe Başkanı Mehmet Karadoğan ile ilçe yönetimi AK Parti'ye katıldı. İstifaya ilişkin yaptığı açıklamada Özdağ'ın milliyetçi duygularıyla oynadığını belirten Karadoğan, "Terör örgütü olan bir örgüte destek verdiği için biz milliyetçi Türk gençleri olarak yardımcılarım ve yönetimimle beraber istifa etmeye karar verdik. Reisimize ve Cumhur İttifakı'na destek vermeye karar verdik." dedi.

19:58 . 25/05/2023 Perşembe
AA
Malatya'da Zafer Partisi ilçe başkanı ve beraberindekiler partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Malatya'da Zafer Partisi ilçe başkanı ve beraberindekiler partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Malatya'da Zafer Partisi'nden istifa eden Yazıhan İlçe Başkanı Mehmet Karadoğan ile ilçe yönetimi AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Mehmet Karadoğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın milliyetçi duygularıyla oynadığını belirterek "Terör örgütü olan bir örgüte destek verdiği için biz milliyetçi Türk gençleri olarak yardımcılarım ve yönetimimle beraber istifa etmeye karar verdik. Reisimize ve Cumhur İttifakı'na destek vermeye karar verdik." şeklinde konuştu.

"Bu toplu istifalar anlamlı"

AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Zafer Partisi Genel Başkanı'nı protesto eden ve partilerine katılan Karadoğan ile beraberindekilere teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise "Zafer Partisi Genel Başkanı'nın bütün terör örgütlerini görmeyerek, farklı mülahazalarla Millet İttifakı'na destek vermesinin tabanda çok da anlamı olmadığını göstermesi bakımından bu toplu istifalar anlamlı" dedi.

"Vatanını seven vatandaşların oyu da yolu da Recep Tayyip Erdoğan ile olacaktır"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Öznur Çalık da "Ben inanıyorum ki vatanını, devletini, bayrağını seven, Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızın oyu da yolu da bir duruşu olan, ilkeli bir duruş sergileyen Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gören, Tüfenkci ve Çalık, partilerine katılanlara rozet taktı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: İspatlamazsan namertsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: İspatlamazsan namertsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması” programında konuştu. Erdoğan, "Milletimiz güvenini teyit etmiştir. Muhalefete ve tüm dünyaya da çok net mesaj göndermiştir. Koalisyon günlerine, eski Türkiye günlerine hayır diyerek cumhurbaşkanlığı sistemine yeniden onay vermiştir. Terör örgütleri ile iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu söylemiştir. TRT’de bizim terör örgütleri ile görüştüğümüzü söylüyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile görüşme yaptığımızı ispatlamak müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleri ile görüşme değil onları inlerinde vurduk. Sen ise Kandil'den talimat alarak bunların parti binalarına bile değil parlamentoda odalarında görüşme yapıyorsun. Beraber yol haritasını çiziyorsun. Asla bizim terör örgütleri ile bir araya gelmemiz kozmik odalarda toplantı yapmamız söz konusu değildir" dedi.


#Malatya
#Zafer Partisi
#İstifa
#AK Parti
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