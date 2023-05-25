Zafer Partisi'nde Yedili Masa istifası: Toplu halde AK Parti'ye geçtiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması” programında konuştu. Erdoğan, "Milletimiz güvenini teyit etmiştir. Muhalefete ve tüm dünyaya da çok net mesaj göndermiştir. Koalisyon günlerine, eski Türkiye günlerine hayır diyerek cumhurbaşkanlığı sistemine yeniden onay vermiştir. Terör örgütleri ile iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu söylemiştir. TRT’de bizim terör örgütleri ile görüştüğümüzü söylüyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile görüşme yaptığımızı ispatlamak müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleri ile görüşme değil onları inlerinde vurduk. Sen ise Kandil'den talimat alarak bunların parti binalarına bile değil parlamentoda odalarında görüşme yapıyorsun. Beraber yol haritasını çiziyorsun. Asla bizim terör örgütleri ile bir araya gelmemiz kozmik odalarda toplantı yapmamız söz konusu değildir" dedi.