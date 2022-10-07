Gündem Zafer Partisinden bir skandal daha Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirilen ismin uyuşturucudan yargılandığı ortaya çıktı
POLİTİKA

Zafer Partisi'nden bir skandal daha: Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirilen ismin uyuşturucudan yargılandığı ortaya çıktı

Zafer Partisi'nde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirdiği Seçkin Teker’in uyuşturucu suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
Zafer Partisinden bir skandal daha: Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirilen ismin uyuşturucudan yargılandığı ortaya çıktı
Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirilen ismin uyuşturucudan yargılandığı ortaya çıktı

Skandalların partisi Zafer’de sular bir türlü durulmuyor. Şantaj, taciz, darp skandallarıyla çalkalanan partide şimdi de uyuşturucu depremi yaşanıyor. Ümit Özdağ’ın geneş başkanı olduğu Zafer Partisi’nde şantaj, darp, taciz gibi suçlardan ünlü isimlerin arasına bir de uyuşturucudan ünlü isim katıldı.

UYUŞTURUCUDAN HÜKÜM GİYMİŞ

Son yapılan kongrede Zafer Partisi Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirilen Seçkin Teker’in uyuşturucu suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

2009’da kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hakkında işlem yapılan Teker, sosyal medya hesabından ‘’Saygıdeğer Genel Başkanım Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın takdirleri ile hayatım boyunca onurla taşıyacağım Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanlığına atanmış bulunmaktayım. İlk başta kıymetli genel başkanıma daha sonra bu kutsal dava ile beni tanıştıran @ismail_TURK55 başkanıma teşekkürler.’’ ifadeleriyle Özdağ’ın başdanışmanı olduğunu duyurdu.

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