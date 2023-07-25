|
Gündem

Zafer Partisi’nden Gelecek Partisi'ne: Yüzde birden az oyla grup kurmak ne kadar ahlaki?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gizli mutabakatı 'siyasi ve ahlaki değeri yok' şeklinde tanımlayan Gelecek Partisi'ne yanıt geldi. Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada "Yüzde birden az oy potansiyeline rağmen, Meclis’e girerek grup kurmak ne kadar ahlakidir?" denildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da eleştirildiği açıklamada "Davutoğlu’nun hangi yüzle hala siyaset yapabildiği de anlaşılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

11:37 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Zafer Partisi, CHP ile imzalanan gizli mutabakata tepki gösteren Gelecek Partisi'ni ağır ifadelerle eleştirdi.

Zafer Partisi, CHP ile imzalanan gizli mutabakata tepki gösteren Gelecek Partisi'ni ağır ifadelerle eleştirdi.

Gelecek Partisi, geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapıldığı ortaya çıkan gizli mutabakat ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Özdağ'a biri İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın verildiği mutabakata tepki gösterilen açıklamada
, "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur"
denildi.

Zafer Partisinden yanıt geldi: Yüzde birden az oyla grup kurmak ne kadar ahlaki?

Söz konusu açıklamaya yanıt veren Zafer Partisi, Gelecek Partisi ve partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu’na sert eleştiriler yöneltti.

Gelecek Partisinin 'halk nezdinde karşılığı olmadığı ve kendi başına seçime girme cesaretinin bulunmadığı'nın belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Halk nezdinde bir karşılığı olmayan ve kendi başına seçimlere girme cesareti gösteremeyen, Atatürk ve Cumhuriyet ile sorunlu Siyasal İslamcı yapıların, terörle etkin mücadele, sığınmacı ve kaçakların ülkelerine gönderilmesi, lâiklik ve millî devlet vurguları içeren bir protokolden rahatsız olmalarını anlamak güç değil. Diğer yandan, AK Parti karşısında siyasi olarak yenilmiş Altılı Masa ittifakında, % 1’den az oy potansiyeline rağmen, Meclis’e girerek grup kurmak; çağdaş demokrasi, siyasi hakkaniyet, ulus egemenliği ve halk iradesinin adilce Mecliste temsili bakımından ne kadar ahlakidir?”

'Davutoğlu'nun hangi yüzle siyaset yaptığı anlaşılmamaktadır'


Açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na da şu eleştiriler getirildi:


“Bu şahıs, siyasette ‘kurusıkı’ atmasıyla tanınan biridir. Konuşursam ‘İnsan içine çıkamazlar’ dediği eski lideri için, ne zaman cesaretini toplayıp konuşacağı hala merak konusudur. Diğer yandan Davutoğlu’nun hangi yüzle hala siyaset yapabildiği de anlaşılamamaktadır. Dışişleri Bakanlığı döneminde, o derin dehasıyla(!) ve aslında hesapsız kitapsızca yaptığı hatalarla, Türkiye (değerli) yalnızlığa itilmiş, 13 milyon sığınmacı ve kaçak memlekete girmiş, Mavi Vatan ve Ege adalarında ciddi kayıplar yaşanmıştır.”


CHP'li Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na 'Sözünü geri al' uyarısı: CHP'lileri akçeli işlerle ilişkilendirmesi kendisinin de bu işin içinde olduğu sonucunu çıkarır
CHP'li Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na 'Sözünü geri al' uyarısı: CHP'lileri akçeli işlerle ilişkilendirmesi kendisinin de bu işin içinde olduğu sonucunu çıkarır

CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının çok ağır olduğunu belirten Sağlar, "Bu sözleri CHP'de bugüne kadar görev yapmış tüm insanları küçümseyen, itibarsızlaştıran ve töhmet altında bırakan bir söz olarak değerlendiriyorum. Acilen bu sözlerini geri alsın." dedi. Sağlar, "CHP'lileri akçeli işlerle ilişkilendiren bir noktaya sokması kendisinin de bu işin içinde olduğu gibi bir sonucu çıkarır ki bu üzücüdür." diye konuştu.


#Zafer Partisi
#Gelecek Partisi
#Ahmet Davutoğlu
#Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hepatit A belirtileri, tedavisi ve bulaşma yolları