Zafer Partisi’nden Gelecek Partisi'ne: Yüzde birden az oyla grup kurmak ne kadar ahlaki?

Zafer Partisi, CHP ile imzalanan gizli mutabakata tepki gösteren Gelecek Partisi'ni ağır ifadelerle eleştirdi.
Zafer Partisinden yanıt geldi: Yüzde birden az oyla grup kurmak ne kadar ahlaki?
Söz konusu açıklamaya yanıt veren Zafer Partisi, Gelecek Partisi ve partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu’na sert eleştiriler yöneltti.
Gelecek Partisinin 'halk nezdinde karşılığı olmadığı ve kendi başına seçime girme cesaretinin bulunmadığı'nın belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
'Davutoğlu'nun hangi yüzle siyaset yaptığı anlaşılmamaktadır'
Açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na da şu eleştiriler getirildi: