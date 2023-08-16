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Zafer Partisi'nden istifa eden Neslihan Irvana: Bizim parti ile ilgili belden aşağı mevzu var ama terbiyem elvermiyor

Zafer Partisi'nden istifa eden Çankaya İlçe Başkanı Neslihan Irvana, istifa nedenini sosyal medya hesabından açıkladı. Parti için para ve emek harcadığını belirten Irvana, "Laf üretip iş üretmeyenlere Ümir Özdağ sahip çıktı. Tüm inancımın kaybolmasına sebep Özdağ'dır" dedi. Irvana, "Bizim parti ile ilgili belden aşağıda mevzu var ama terbiyem elvermiyor" ifadelerini kullandı.

10:34 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zafer Partisi Çankaya İlçe Başkanı Neslihan Irvana partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Zafer Partisi Çankaya İlçe Başkanı Neslihan Irvana partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Zafer Partisi Çankaya İlçe Başkanı Neslihan Irvana, partisinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kendisini suçlayanlar olabileceğini bu yüzden istifa nedenini açıklayacağını belirten Irvana,
"3 yılda sanırım 1.750.000 tl partiye harcadım. Kira çaycı maaşı bayrak org masrafları vs. Bu kadar parasını geçtim 1200 günümün öğlen 13- akşam 19 arası parti için çalışarak harcadım. Bir sistem oturttum ama partiye 1 damacana su almayan Seyit Yücel, Lütfü Şahsuvar ve Cezmi Polat gibi laf üreten adamlar kadar kıymetli olamadım"
dedi.

'Belden aşağı da mevzu var ama terbiyem elvermiyor'

Bu üç kişiye Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından sahip çıkıldığını söyleyen Irvana,
"O yüzden tüm inancımın kaybolmasına sebep Ümit Özdağ'dır. Partiye bir gram faydası olmayan adamlara, benim gibi hem para hem emek harcayan insanlara yeğledi. O yüzden bu işin de fos olduğunu anladım. Emin olun siyasi olup da lağım çukurunda olmayan yok. Bizim parti ile ilgili belden aşağı da mevzu var ama terbiyem elvermiyor."
ifadelerini kullandı.


#Zafer Partisi
#Neslihan Irvana
#Ümit Özdağ
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