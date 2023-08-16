Zafer Partisi'nden istifa eden Neslihan Irvana: Bizim parti ile ilgili belden aşağı mevzu var ama terbiyem elvermiyor

"O yüzden tüm inancımın kaybolmasına sebep Ümit Özdağ'dır. Partiye bir gram faydası olmayan adamlara, benim gibi hem para hem emek harcayan insanlara yeğledi. O yüzden bu işin de fos olduğunu anladım. Emin olun siyasi olup da lağım çukurunda olmayan yok. Bizim parti ile ilgili belden aşağı da mevzu var ama terbiyem elvermiyor."