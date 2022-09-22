Gündem Zafer Partisine istifa depremi
POLİTİKA

Zafer Partisi'ne istifa depremi

Ümit Özdağ'ın Genel Başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nden istifa eden genel başkan yardımcılarına bir yenisi daha eklendi. Prof. Dr. Gülümser Heper Zafer Partisi'nden istifa etti.

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Zafer Partisine istifa depremi
Ümit Özdağ - Prof. Dr. Gülümser Heper

Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi’nin Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülümser Heper partisinden istifa etti.. Heper istifasını sosyal medyadan duyurdu. Heper paylaşımında şöyle dedi:

"Çok Değerli Kamuoyuna, Duyduğum gereklilik üzerine Zafer Partisi üyeliğimden ve tüm görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum. Yaşasın Türk Milleti, Yaşasın Türkiye Cumhuriyet'i..."

Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi: Ümit Özdağ'ın yardımcısı istifa etti
GÜNDEM
Zafer Partisi'nde 'Alevilik' krizi: Ümit Özdağ'ın yardımcısı istifa etti

Zafer Partisi'nden kimler istifa etti?

3 Eylül'de Zafer Partisi’nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer partiden istifa etmişti.

20 Temmuz'da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cemevleri ile ilgili söylemleri sonrası Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, 'Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir. Değildir demek kimsenin haddi değildir' diyerek partiden istifa etmişti.

7 Nisan'da İYİ Parti'den Ümit Özdağ ile birlikte istifa edip Zafer Partisi'ni kuran Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi Genel Sekreterliği görevinden sonra Zafer Partisi üyeliğinden de istifa etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'nin sıçramasına vesile olacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'nin sıçramasına vesile olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Türkevi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’a, BM Genel Kurulu’nda ‘KKTC’nin resmen tanınması’ ilişkin yaptığı açıklama soruldu. Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs’a yönelik siyasetimiz belli. Bu tartışma götürmez. Biz Kuzey Kıbrıs’ı rastgele bir ülke olarak görmüyoruz. Onu biz adeta kendimiz olarak kabullendik, öyle görüyoruz, öyle de göreceğiz. Ülkemizde misafir ettiğimiz ya da ziyaret ettiğimiz tüm liderlere Kıbrıs’taki haklı mücadelemizi, meselenin adil ve kalıcı çözüme kavuşturulmasını yine aynı şekilde hep tekrarladık, hep ifade ettik. Rusya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne direkt uçuşlar başlarsa bundan tabii ki memnuniyet duyarız. Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasıyla çok daha farklı bir gelecek orayı bekliyor olacaktır" dedi.
Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Spor

Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik'de düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Göçebe Oyunları, bir kimlik sembolü, kimliğimizi inşa eden önemli unsurlardan bir tanesi. Hem ülkeler hem de halklar için, özellikle gençlik için önemli bir mesaj" ifadelerini kullandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünyada kültürel anlamda tekdüzeliğe doğru güçlü bir gidiş varken unutulmaya yüz tutmuş renklerini, mutfaklarını, dillerini, folklor, el sanatları, geleneksel spor ve oyunlarının yitip gitmesinin dünyanın zararına olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Erasmus'ta başörtüsü sansürü: İslamofobikler rahatsız oldu diye afişi sildiler
Dünya

Erasmus'ta başörtüsü sansürü: İslamofobikler rahatsız oldu diye afişi sildiler

Avrupa Birliği (AB) öğrenci değişim programı Erasmus, afişinde yer alan başörtülü öğrenci fotoğrafını, Fransa aşırı sağının tepkileri üzerine kaldırarak yerine başka bir görsel paylaştı. Erasmus'un geri adımı, sosyal medyada "aşırı sağın tepkisine her zaman baş eğildiği" şeklinde yorumlandı. Başörtülü kız çocuğunun yer aldığı afişin silinmesine tepki üstüne tepki yağdı.

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