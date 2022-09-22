Zafer Partisi'ne istifa depremi

İBB'nin bir yalanı daha patladı: İmamoğlu'nun 'Neydi ne oldu' diyerek temizlendiğini iddia ettiği surlar çöplük içinde duruyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'daki tarihi kara surlarının bulunduğu alanda biriken çöp dağının İBB tarafından temizlendiğini iddia etti. Surların çöp dolu görüntüsüyle İBB'ye ait konser alanının fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, paylaşımına 'Neydi / Ne oldu' notunu düştü. Ancak İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak İBB tarafından temizlendiğini öne sürdüğü surlardaki çöp dağının olduğu gibi durduğu ve yalnızca İBB'ye ait konser alanının temizlendiği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 'İBB temizledi' algısı yaratmak için paylaştığı fotoğraftaki çöp yığınını ise İBB ekiplerinin Fatih Belediyesi'nin daha önce temizlediği alana bıraktığı öğrenildi.

