Zam sınırı belirlendi: Özel okullarda yeni dönem

MEB tarafından hazırlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile özel öğretim kurumlarına üç yeni kurum türü eklendi. Bu merkezler “Öğrenci Etkinlik Merkezleri”, “Rehberlik ve Psikolojik Destek Merkezleri”, ve “Dil, Konuşma ve Ergoterapi Merkezleri” oldu. Bu merkezlerde, bireylere uygun eğitim verilecek.

ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ

Yönetmelikle, özel öğretim kurumlarının ücretlerine yönelik hükümlerde de değişiklik yapıldı. Buna göre, okulların ara sınıflarının yemek ve kahvaltı ile servis ücretleri dışında kalan pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrenciler için ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak.

ARA SINIFLARI KAPSIYOR

Yeni düzenlemeye göre, özel okulların yapabileceği zam oranı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE ortalamasının yarısına 5 puan eklenerek hesaplanacak. Bu yıl açıklanan verilere göre 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nda özel okullarda zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlendi. Ancak bu oran yalnızca ara sınıfları kapsıyor.

KIYAFET VE EK HİZMET ÜCRETLERİNDE SINIR

Servis ve yemek ücretleri düzenlemede yer almasa da pansiyon, kıyafet, etüt ve uluslararası diploma gibi hizmetler için yeni bir formül getirildi. Bu hizmetlere yapılacak zam, 12 aylık ÜFE ve TÜFE’nin yarısına 5 puan azı eklenerek hesaplanacak. Buna göre, bu hizmetlerdeki zam oranı en fazla yüzde 49,8 olacak.

ÜCRETLER İNTERNET SİTESİNDE YER ALACAK

Okulların anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin başlangıçları için belirledikleri öğrenim ücretinde fahiş oranda artış yapamamalarına yönelik düzenlemelerin de yer aldığı yönetmeliğe göre, kurumlar belirledikleri tüm ücretleri kuruma ait internet sitesi üzerinden yayımlayacak. Eğitim ücretiyle birlikte diğer hizmetler karşılığında alınacak tüm ücretler, kurum adına açılan ve MEB ile valiliğe bildirilen hesap numarasına yatırılarak tahsil edilecek. Kıyafet temini konusunda serbest piyasa şartları korunacak ve velilerin belirli kaynaklara yönlendirilmesi engellenecek.

Danışmanlık hizmetlerine denetim

Türk programı dışında program uygulayan milletlerarası özel öğretim kurumlarında bakanlıkça onaylanan haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda 1 Eylül 2025 itibarıyla Türkçe ve Türk tarihine ilişkin dersler okutulacak. Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde, öğrenimlerini yurt dışında yapmak isteyen öğrencilere ya da öğrenimlerini Türkiye'de yapmak üzere yurt dışından gelen öğrencilere danışmanlık ve sınav hizmeti sunmak isteyen kurum ve kişiler, bu faaliyetlerini MEB tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapacak. Aksi durumda kurumun ruhsatı iptal edilecek ve suç duyuruşunda bulunulacak.















