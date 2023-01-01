Zap’taki 1000 tünel imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele kapsamında son 1 haftada 44’ü son bir haftada olmak üzere bin 229 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca son 1 haftada yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 467 kişinin yakalandığı bildirildi. Ermenistan’ın Azerbaycan sınırına yönelik artan provokasyonlarına yönelik değerlendirmede bulunan Bakanlık, Ermenistan’ın bölgede ateşkes ihlalleri yaptığı, siper kazdığı, yeni mevziler açtığı ve tahkimat yaptığının gözlemlendiğini belirtti. Ermenistan’ın barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanması gerektiğini vurgulayan kaynaklar, Zengezur koridorunun açılmasının önemine işaret etti. Kıbrıs’ta BM askerinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir askeri darp etmesine tepki gösterilerek, BM'nin Rum tarafına sempatik görünmek ve Türk tarafını zor duruma düşürme gayretinde olabileceği belirtildi.