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Zap’taki 1000 tünel imha ediliyor

SİHA’ların aktif olarak kullanıldığı hava harekatlarıyla sınır ötesinde ağır darbe alan PKK, gizlenmek için mağara ve tünel yapımına hız verdi. Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1000 kadar mağara ve sığınak tespit eden güvenlik güçleri, sözde karargahlara bomba yağdırıyor. Teslim olan teröristler, mağaralardaki enerji ihtiyacının jeneratörlerle ve Kandil’deki köylerden çekilen kaçak elektrikle karşılandığını söyledi.

Burak Doğan
04:00 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arazide adım atmadık yer bırakmayan Mehmetçik, bütün mağaraları didik didik arıyor.

Arazide adım atmadık yer bırakmayan Mehmetçik, bütün mağaraları didik didik arıyor.

Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı PKK’ya nefes aldırmıyor. Özellikle son dönemde SİHA’ların aktif olarak kullanıldığı hava harekatları sayesinde gizlendikleri mağaralardan dışarı çıkamayan PKK’lı teröristler hepten yer altında kaldı. Terör örgütü PKK bu yüzden Irak’ın kuzeyindeki mağaralarda varlığını sürdürüyor.


YER ALTINDA KALDILAR

Teslim olan teröristlerin verdiği ifadelerde, örgütün tünel yapımına ağırlık verdiği öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan dijital veriler de örgütün tünel yapımına hız verdiğini ortaya koyuyor. Örgütün kazdığı tünellerdeki eletrik ihtiyacını jeneratörlerle sağladığı, Kandil bölgesindeki köylerden de Zap’taki mağaralara kaçak elektrik çektikleri belirlendi.


TACİZ ATEŞİ AÇIP KAÇIYORLAR

Terör örgütü PKK, özellikle Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde TSK’nın silah ve hava üstünlüğüne karşı coğrafyayı kullanarak pusu, EYP’li (el yapımı patlayıcı) tuzaklama, sızma girişimi ve beşerli gruplar halinde taciz ateşlerine yöneldi. Taciz ateşi açıp çıktıkları mağara ve tünellere geri kaçan teröristlerin, burada oluşturdukları mazgallardan saldırdıkları gözleniyor.


HEPSİ İMHA EDİLİYOR

PKK’nın Irak’ın kuzeyinde yuvalandığı Zap bölgesinde 1000’e yakın mağara ve tünel tespit edildi. Arazideki tünel ve mağaralara yönelik harekat başlatıldı. PKK sığınakları bir bir imha ediliyor. PKK’lı teröristlerin sözde karargah haline getirdiği mağaralar ya hava harekatlarıyla vuruluyor ya da Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timleri (METİ) tarafından mühürlenerek patlatılıyor.


MSB: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele kapsamında son 1 haftada 44’ü son bir haftada olmak üzere bin 229 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca son 1 haftada yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 467 kişinin yakalandığı bildirildi. Ermenistan’ın Azerbaycan sınırına yönelik artan provokasyonlarına yönelik değerlendirmede bulunan Bakanlık, Ermenistan’ın bölgede ateşkes ihlalleri yaptığı, siper kazdığı, yeni mevziler açtığı ve tahkimat yaptığının gözlemlendiğini belirtti. Ermenistan’ın barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanması gerektiğini vurgulayan kaynaklar, Zengezur koridorunun açılmasının önemine işaret etti. Kıbrıs’ta BM askerinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir askeri darp etmesine tepki gösterilerek, BM'nin Rum tarafına sempatik görünmek ve Türk tarafını zor duruma düşürme gayretinde olabileceği belirtildi.

#Zap
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#harekat
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