Zehir rotası

İstanbul Tuzla’da 4 mahallede 97 kişiyi hastanelik eden kimyasal maddenin izini sürdü. Kimyasalların döküldüğü 6 kilometrelik hattın büyük bölümü Umur Deresi paralelinde ilerliyor ve arıtma tesisine ulaşıyor. Tuzla’yı etkileyen kokunun, bu hattan ilerleyerek havalandırma bacalarından yayıldığı sanılıyor. Emniyet yetlilileri ve vidanjör sahipleri ile İSKİ’den atık noktasına ilişkin farklı açıklamalar geldi.

Tuzla’ya korkulu saatler yaşatan zehirli maddeye ilişkin soruşturma sürerken, iddiaya göre vidanjörler, Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerindeki yolda bulunan atıksu kolektör hattına kaçak olarak “trikloreten” ve “tetrakloreten” maddesini boşalttı. Yalnızca evsel atıklar için kullanılan hatta boşaltılan zehirli madde, havalandırma bacalarından yayılarak İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerindeki insanları etkiledi. Zehrin, dereye paralel hattan ilerleyerek arıtma tesisine ulaştığı tahmin ediliyor.

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KİMYASALLAR AYRI YERE

Emniyet yetkilileri, söz konusu yerden sadece evsel atıkların boşaltıldığını belirterek kimyasallar için Gebze ve Tuzla’da 2 ayrı nokta bulunduğunu bildirdi. Vidanjör sahipleri, bu noktayı kendilerine İSKİ’nin gösterdiğini, sadece evsel atıkları buraya boşalttıklarını söyledi. İSKİ yetkilileri ise kurumun söz konusu noktada bir kollektörünün bulunmadığını, buradan hem evsel hem de kimyasal atık boşaltılmasının söz konusu olmadığını kaydetti. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; Yetkililer, bu noktanın kaçak olduğunu ifade etti.

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