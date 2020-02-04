Zehir tacirleri kamerada



Arnavutköy Merkez mahallesin uyuşturucu madde sattığı iddia edilen İ.Y isimli kişi, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Bölge sakinleri, oturdukları sokakta uyuşturucu satışı yapıldığını polise ihbar etti. Şikayet üzerine harekete geçen Arnavutköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen İ.Y'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

DHA

Satışa hazır maddeler üstünden çıktı

Yaptıkları üst aramasında İ.Y'nin üzerinde satışa hazır 16 gram uyuşturucu madde ve satıştan elde ettiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin, Bahardere Sokak'ta uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Cezaevine gönderildiler