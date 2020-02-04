Zehir tacirleri kamerada

Arnavutköy Merkez mahallesin uyuşturucu madde sattığı iddia edilen İ.Y isimli kişi, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Bölge sakinleri, oturdukları sokakta uyuşturucu satışı yapıldığını polise ihbar etti. Şikayet üzerine harekete geçen Arnavutköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen İ.Y'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Satışa hazır maddeler üstünden çıktı
Yaptıkları üst aramasında İ.Y'nin üzerinde satışa hazır 16 gram uyuşturucu madde ve satıştan elde ettiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin, Bahardere Sokak'ta uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi.
Cezaevine gönderildiler
- İ.Y'nin yanına gelen 2 kişiye uyuşturucu madde verdiği ve karşılığında da para aldığı görüntülere yansıdığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.