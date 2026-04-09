Zehir tacirleri sanal medyayı sardı: Operasyonla yakalandı

Zehir tacirleri sanal medyayı sardı: Operasyonla yakalandı

00:319/04/2026, Perşembe
DHA
Sancaktepe’de uyuşturucu özendirici paylaşımlar yapan genç gözaltına alındı.
Sancaktepe’de uyuşturucu özendirici paylaşımlar yapan genç gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren ve suç içerikli paylaşım yapan 19 yaşındaki M.A.D.’yi Sancaktepe’de düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme” suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sanal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren ve suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında sanal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren ve suç içerikli paylaşım yapan şüpheli tespit edildi. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri yapılan teknik ve fiziki takibin ardından paylaşımları yapan kişinin M.A.D.(19) olduğunu belirledi. Şüpheli, dün Sancaktepe'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Adli işlem başlatıldı

Gözalına alınan şüpheli M.A.D. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.



