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Zehir tacirlerine 45 ilde 'NARKOÇELİK' darbesi: Milyonlarcası ele geçirildi

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'NARKOÇELİK-25' operasyonlarında; 538 kilo uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk,188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 320 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.

Lokman Özdemir
08:15 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:26 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
'NARKOÇELİK-25' operasyonları
'NARKOÇELİK-25' operasyonları
'NARKOÇELİK-25'
operasyonları kapsamında, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda toplamda 538 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk ile 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 320 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalanarak adalet önüne çıkarıldı.

45 İlde Emniyet ve Jandarma tarafından zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-25” operasyonlarında;

538 Kg uyuşturucu madde, 2 Milyon 30 Bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 320 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.



45 ilde operasyon


Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca;

765 ekip ve 1910 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla
İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Sivas, İzmir, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Malatya, Mersin, Bursa, Samsun, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Kayseri, Burdur, Manisa, Batman, Çorum, Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Düzce, Giresun, Kütahya, Osmaniye, Siirt, Yozgat, Eskişehir, Mardin, Muğla, Adıyaman, Bitlis, Bolu, Kırıkkale, Kilis, Hakkâri, Rize, Yalova, Ağrı ve Diyarbakır olmak üzere 45 ilde "NARKOÇELİK-25” operasyonları düzenlendi.


Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 240 kg eroin ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 milyon 720 bin 500 adet kök kenevir, 310 bin adet kök skunk ve 64 kg kubar esrar ele geçirildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 57,5 kg skunk ele geçirildi. 4 Sokak Satıcısı yakalandı.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 53,5 metamfetamin ele geçirildi. 73 Sokak Satıcısı yakalandı.


Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28,5 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 21 kg esrar, 21 kg eroin ve 13 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 19 kg skunk ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 kg skunk, 124 bin 822 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 Sokak Satıcısı yakalandı.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 40 bin 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 22 bin 828 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.




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