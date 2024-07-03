Zehir tacirlerine 45 ilde 'NARKOÇELİK' darbesi: Milyonlarcası ele geçirildi

'NARKOÇELİK-25'

operasyonları kapsamında, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda toplamda 538 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk ile 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 320 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalanarak adalet önüne çıkarıldı.