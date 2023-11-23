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Zehir tacirlerine yönelik Narkogüç- 37 Operasyonu: 156 sokak satıcısı yakalandı

İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen Narkogüç- 37 Operasyonu'nda 156 sokak satıcısı yakalandı. Operasyonlarda 116 bin 500 adet uyuşturucu hap ve 45 kilo uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

08:22 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 08:33 - 23/11/2023 Perşembe
DHA
İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkogüç- 37 Operasyonu

İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkogüç- 37 Operasyonu

İstanbul ve Bursa’da “Sokak Satıcısı” olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ-37 Operasyonunda" 156 şüpheli şahıs yakalandı.


Operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 96 adrese toplam da 624 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92şüpheli şahıs yakalandı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Bursa il merkezinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli şahıs yakalandı.


Ayrıca Bursa’daki operasyonda narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şüpheli şahıs da yakalandı.



Her iki operasyonda;

📌 116.500 adet uyuşturucu hap

📌 42 kg uyuşturucu Bonzai(istanbul)

📌 2 kilo 750 gram Bonzai(Bursa)

📌 Muhtelif miktarda Skunk

📌 10 kilo 202 gram Metamfetamin

📌 Muhtelif miktarda Esrar

📌 Muhtelif miktarda Eroin

📌 Muhtelif miktarda Kokain

📌 7 adet Tabanca

📌 1 adet otomatik tabanca

📌 3 adet Tüfek ve

📌 çok miktarda döviz ile TL ele geçirildi.



#Narkogüç- 37 Operasyonu
#İstanbul
#Bursa
#Uyuşturucu
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