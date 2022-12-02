Zelenska’nın gözü arkada kalmasın: Ukraynalı yetimler emin ellerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ile görüşmesi sonrası Ankara'ya getirilen yetim çocuklar ve bakıcılarını, misafir edildikleri çocuk evinde ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, çocuklarla tek tek ilgilendi, sohbet etti ve onlara oyuncak hediye etti.

BARIŞ İÇİN GAYRET GÖSTERİLMELİ

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, çocuklar da Emine Erdoğan'a yakın ilgi gösterdi. Çocuk evinin eğitim, oyun sınıfları ve uyku odalarını da ziyaret eden Emine Erdoğan'ın burada kendisine masal kitabındaki karakterleri anlatan bir çocukla kurduğu sıcak diyalog dikkati çekti. Emine Erdoğan, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, “Yeni gelmiş olmalarına rağmen burada çok mutlu olduklarını gördüm. Bakanlık yetkilileri ve Ukrayna'dan onlara eşlik eden bakıcılarıyla birlikte emin ellerde ve mutlular. Dileğim savaşın en kısa zamanda bitmesi, oradaki yaraların sarılması ve herkesin yuvasına güvenle dönebilmesi. Savaş ne yazık ki çıktı ama bundan sonrasında tüm ülkelerin de savaşın sona ermesi için gayret göstermesi çok önemli, onların da barışın tesisine katkısını bekliyoruz” dedi.

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“Olena Zelenska'ya da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Gözü arkada kalmasın, emaneti bizde, her şey yolunda” diyen Emine Erdoğan, Ukrayna'da zor durumdaki çocukların tahliyesine yönelik sürecin devam edebileceğini, Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu da söyledi.