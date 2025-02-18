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Zelenski’den Ankara'ya kritik ziyaret

Zelenski’den Ankara'ya kritik ziyaret

04:0018/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Zelenski, Recep Tayyip Erdoğan.
Zelenski, Recep Tayyip Erdoğan.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine dün Ankara’ya geldi. İki lider bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşecek. Zelenski’nin, Trump’ın Ukrayna’daki denklemi değiştirmek istediği bir dönemdeki ziyareti kritik önem taşıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine resmi ziyaret için dün Ankara'ya geldi. İki lider, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçhele-riyle gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacak. Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.



#Diplomasi
#Zelenski
#Ankara
#Politika

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