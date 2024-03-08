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Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Türkiye'ye gelecek. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşecek.

09:24 - 8/03/2024 Cuma
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

İletişim Başkanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.


Zelenskiy ile Erdoğan'ın, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.


Görüşmede Türkiye ve Ukrayna ilişkileri başta olmak üzere birçok konu ele alınacak.


Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri en önemli konu başlığı olacak. Ayrıca, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devamına ilişkin son durum görüşülecek.


İkili bölgede kalıcı barış arayışları için fikir alışverişinde de bulunulacak.

#Volodimir Zelenskiy
#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye
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