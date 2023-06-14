Zengezur güç katacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından gittiği KKTC’nin ardından Azerbaycan’ı ziyaret etti. Erdoğan için dün Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile mesi baş başa görüştü. İki lider, bir saatlik görüşmenin ardından heyetler arası toplantı yaptı. Bu toplantıların ardından liderler ortak basın açıklaması yaptı.

BU ZİYARETLER DÜNYAYA MESAJ

Görüşmelerde hangi alanlarda neler yapıldığını etraflıca ele aldıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke. İki devlet, tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda, bundan sonra da kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Burada bir tezimiz var. O da şudur. Özellikle bizim törenimize İlham kardeşimin refikalarıyla birlikte bulunmaları dünyaya, ülkemize bir mesajdır. Bundan dolayı da aynı şekilde ben de refikamla birlikte bu ziyareti gerçekleştirmiş bulunuyorum. Bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğinin en güzel ifadesidir. Bunları sadece bugünde mi yaptık? Hayır. Başbakanlığımızdan bu yana Cumhurbaşkanlığı’nı devraldığımızdan bu yana bunu sürekli yaşadık, yaşıyoruz. Rabbim ömür verdikçe de yaşamaya devam edeceğiz.”

EN ÖNEMLİ KONU ZENGEZUR

Üzerinde hassasiyetle durdukları konunun Zengezur Koridoru olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Zengezur konusunu süratle halletmemiz halinde bu bize iki önemli adımı kazandıracak. Gerek kara yolu gerek demir yoluyla atılacak adımla Iğdır-Nahçıvan buralara gidiş konusunda Türkiye'nin Nahçıvan'la olan bağlantıları çok daha güçlü hale gelecek. Ayrıca bu bağlantıların olması Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olacak” diye konuştu.

YOL YOKSA HİÇBİR ŞEY YOK

Yolun medeniyet olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Eğer yolunuz varsa medenisiniz, yolunuz varsa medeniyeti yakalamışsınız. Eğer yol yoksa hiçbir şey yok. Şu anda Azerbaycan'ın da özellikle bu savaşlardan sonra hassasiyetle üzerinde durduğu en önemli konu altyapı noktasında yollardır. Bundan önceki gelişimde de gördüm, bütün tüneller, viyadükler Azerbaycan'ın Karabağ Savaşları'ndan sonra nasıl geliştiğini, gelişmekte olduğunu en güzel şekilde ortaya koyuyor. Bunları bizzat gördükçe de iftihar ediyoruz.”

Tek millet anlayışıyla geleceğe yürüyeceğiz

“Şimdi, önümüzde atılacak bazı adımlar var” diyen Erdoğan “İnşallah, bu adımları da başarıyla attıkça Azerbaycan şu andaki mevcut nüfusuyla daha da ileri gidecek. Benim nüfustaki planım, programım en az 3 diyordum ama Azerbaycan’da bunun en az 5 olması lazım” ifadelerini kullandı. Azerbaycan’ın nüfusunu sorduğu Aliyev’den, “11’e (milyon) çatmıyor. 10’un üstündedir ama inşallah yakın zamanda 11’e çatacak” cevabını alan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bunu başarmak lazım. Bunu başardığımız anda Azerbaycan çok daha güçlü olacak. Çünkü nüfus, o ülkenin gücüdür, o ülkenin geleceğe yönelik paradigmalarını o değiştirir. Türkiye- Azerbaycan kardeşliği, iki devlet tek millet anlayışıyla geleceğe yürüyeceğiz. Aramızdaki tercihli ticaret anlaşmasından tutunuz, diğer bütün alanlarda atacağımız adımlarla inşallah Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini çok farklı yerlere taşıyacağız.”

Türkiye Yüzyılı, Türk dünyasının asrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda “Türk dünyasının asrı” olacağını bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından Azerbaycan ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, “14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk ziyaretlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle birlikte Azerbaycan’a yaparak dayanışmamızı ortaya koyduk. Rabbim muhabbetimizi, gardaşlığımızı daim eylesin. İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda ‘Türk dünyasının asrı’ olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bölgenin istikrarı için birliğimiz çok önemli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyeceğini söyledi. Türkiye'nin, Erdoğan liderliğinde büyük ve şerefli bir yol katederek dünya çapında bir güç merkezine dönüştüğünü vurgulayan Aliyev, “Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecektir. Dış politikadaki ortak faaliyetlerimiz bölge için de büyük önem taşıyor. Bölgenin gelişimi, kalkınması, istikrarı ve güvenliği açısından Türkiye-Azerbaycan birliği etkeni çok önemlidir” diye konuştu. Aliyev, “Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu husustaki çabalarımızı artıracağız” dedi.

Bütün dünyaya mesaj olacak: Şuşa’ya başkonsolosluk açmaya hazırız

Erdoğan, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseltilen ilişkileri her alanda geliştirme kararlığında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti: “Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Hakan (Fidan) Bey o konuda da hiç geciktirmeden... Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır. Maarif Vakfımız Azerbaycan makamlarının da desteğiyle eğitim öğretim alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah gelecek sene okulumuzun yeni eğitim kampüsünü hizmete açmış olmayı planlıyoruz. Değerli kardeşimle ikili görüşmemizde özellikle Hazar geçişli orta koridor ve bu bağlamda Bakü Tiflis- Kars demir yolu hattını da bir an önce ele almamızda büyük fayda var.”

Şehitliğe ziyaret

Erdoğan, Bakü’de Haydar Aliyev ve eşi Zarife Aliyeva’nın kabirlerinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti. 20 Ocak Şehitleri’nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı’nda Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Bakü Türk Şehitliği’ndeki şehit mezarlarına tek tek karanfil koydu.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kuruluyor

Ortak üniversite müjdesi veren Erdoğan, “Şu anda attığımız, atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Bu konuyla ilgili YÖK Başkanımız muhatabıyla çalışmalarını gözden geçirdiler. Yasal bir düzenlemenin gereğini İlham kardeşim ifade ettiler. Türkiye-Azerbaycan arasında bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini aynen yaşadık. Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye’ye rahatlıkla gelebilecekleri gibi Türk gençleri de aynı şekilde Azerbaycan’daki üniversitede okuma şansını elde edecekler” diye konuştu.

Hiçbir adımdan taviz yok

Önemli alanlardan bir tanesinin de enerji olduğunu, yıllardır bu alanda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Erdoğan, “Enerji noktasındaki adımda, Avrupa, özellikle Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda çok telaşlı. Bunun için devamlı ricada bulunmaktalar. Bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Savunma sanayisinde atılacak adımlarla birlikte işin savunma sanayii bölümünün yanında bir de eğitimi konusunda da üzerimize düşen görevler var. Çok çok önemli alanlardan bir tanesi de özellikle şu anda özel sektörümüzün burada attığı adımlardan, tarım, hayvancılık alanlarında, müşterek bir çalışmayı başarıyla yürütüyor bizim firmalarımız. Şuşa Beyannamesi’nin içeriğinde neler varsa, bunları bundan sonraki süreçte başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye, devam ettirmeye olan inancımız tamdır. Bunda da taviz yok” dedi.

Hayranlık duymamak elde değil