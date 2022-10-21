Zengilan’da korkutan kaza

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın içinde bulunduğu araç, Azerbaycan’da kaza yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden Yıldırım ve Ayrım’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Cebrayil’den Zengilan Havalimanı’na gidiş yolunda gerçekleşen kaza sonrası, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle başkent Bakü’de bir hastaneye götürüldü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Azerbaycan’daki heyette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala da Yıldırım ve Ayrım’a eşlik etmek üzere Bakü’de kaldı. Kazada Yıldırım’ın korumasının da hafif yaralandığı öğrenildi. Yıldırım, kaza sonrası yaptığı açıklamada, “Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız.” dedi. “Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım’ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Şamil Ayrım

Başbakan Asadov’dan ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan’da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ayrıca Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Oktay’ı arayarak Yıldırım’ın bulunduğu hastaneye gittiğini ve doktorlarından bilgi aldığını, Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu iletti. Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan Ömer Çelik de, Yıldırım, Ayrım ve korumanın tedbir amacıyla gece hastanede gözetim altında tutulacağını bildirdi.