​ZEYGEM’de Hayat Dersleri başladı.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM) tarafından gerçekleştirilen “İletişim Çağında Hayat Dersleri” seminerleri, iletişim mesleğinin usta isimlerini Zeytinburnulu gençlerle buluşturuyor. Toplam 8 seanstan oluşacak seminerin ilki, 12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 18.00’de moderatör Serkan Fıçıcı ve konuk Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu’nun katılımıyla başlayacak. “Medya gözüyle gençlik ve gençliğin gözüyle medya” sloganıyla gençlerle buluşacak olan seminerde ağırlıklı olarak; radyo, sinema, televizyon ve gazetecilik konuları ele alınacak. Zeytinburnu Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında birçok kursu faaliyete geçirecek.

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