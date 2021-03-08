Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi

Üsküdar'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.
Üsküdar'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.
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