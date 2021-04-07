Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: İki askerimiz şehit oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Terör hedefleri ateş altına alındı

Açıklamanın devamında, bölgede belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alındığı ifade edilirken, "Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

1️⃣ PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilmiştir. REKLAM April 7, 2021

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