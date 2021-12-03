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İSTANBUL

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: Parklarımızı ziyaret etmeyen kalmasın

‘Başkanla Akşam Çayı’ programında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde vatandaşları dinleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, mahalle sakinlerinin park ve yeşil alan taleplerini değerlendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Çırpıcı Mahallesi’nde vatandaşları dinledi.

‘Başkanla Akşam Çayı’ programında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde vatandaşları dinleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, mahalle sakinlerinin park ve yeşil alan taleplerini değerlendirdi.

Görevi devraldığı 3 yıllık süre zarfında Zeytinburnu’nda 100 bin metrekare alanı park ve yeşil alan olarak kullanıma açtıklarına dikkat çeken Başkan Arısoy, “Belediye Başkanlığı görevini üstlendikten sonra Zeytinburnu’na 100 bin metrekareye yakın yepyeni yeşil alanlar kazandırdık. Aranızda hala oralara gitmemiş ve görmemiş olan komşularımız varsa muhakkak ziyaret etmenizi rica ediyorum“ diye konuştu.

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