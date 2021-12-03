Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: Parklarımızı ziyaret etmeyen kalmasın

Ekonomi

Türkiye, düşük faiz, yatırım, üretim ve ihracatı destekleyen adımları peş peşe atıyor. Ancak paradan para kazanma alışkanlığı olanların kur manipülasyonları da bitmiyor. Paralarını bankada döviz cinsinde tutan bazı iş adamları, TL cinsinden kredi çekmek için bankaların kapısını çalmaya başladı. Yeni ekonomi modelinin başarılı olması için bu fırsatçılara “dur” demek gerekiyor.