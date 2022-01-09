Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: Rezerv konutlar satılmayacak ​

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un her hafta bir mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşların istek ve önerilerini dinlediği ‘Başkanla Akşam Çayı Programı’nın bu haftaki durağı Seyitnizam Mahallesi oldu. Programda, Başkan Arısoy kendisine yöneltilen tüm soruları tek tek not alarak cevapladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın Zeytinburnu’nda inşa ettiği rezerv konutların satılacağı söylentileri üzerine bir açıklama yapan Başkan Arısoy, “Rezerv konutların satılması gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Bu konutlar ilçemizdeki başka alanların kentsel dönüşümüne katkı sağlamak için kullanılacaktır” dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı nÖmer Arısoy

‘DÖNÜŞÜM İÇİN KULLANILACAK’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Zeytinburnu’nda 260 konuttan oluşan yeni yapı stokunun, ilçenin başka bir bölgesindeki kentsel dönüşüm projesinde kullanılacağını ilk günden itibaren dile getirdiklerini hatırlatan Başkan Arısoy, “Rezerv konutlar, Veliefendi Mahalle’mizdeki İşçi Blokları’nın kentsel dönüşümü için maliklere takas teklifi olarak sunuldu. Kendilerine Ocak ayı sonuna kadar bir süre verdik. Teklifimiz ise şu şekilde oldu; Hemşehrilerimizin mevcut konutlarına bir değer biçildi, aynı şekilde rezerv konutlara da bir değer biçildi. Her bir daire sahibine kendi evine karşılık benzer özelliklerde daire önerisinde bulunduk. Arada oluşan farkı ise TOKİ’nin kendi projelerinde kullandığı en uzun vadeli ödeme seçenekleriyle sunduk. Görüşmelerimiz bu ayın sonuna kadar devam edecek. Ocak ayı sonuna kadar mutabakat sağlayamazsak Bakanlıkla birlikte yeni bir yer arayışına gireceğiz” diye konuştu.

REKLAM

‘ZEYTİNBURNU’NUN EN KIYMETLİ YERİNDE’

Veliefendi Mahallesi’ndeki dönüşüm süreci hakkında da bilgiler veren Başkan Aksoy, “Bu alan için şimdilik başka bir yerden toplu bir teklif almıyoruz. Yaklaşık 25 gün gibi bir süremiz kaldı. Neden farklı bir teklif almıyoruz? Çünkü İşçi Blokları konumu itibariyle ancak toplu bir şekilde dönüştürülebilecek bir alan. Parsel bazlı yıkıp yeniden yaptırılamıyor. Ancak toplu bir şekilde hareket edilirse, dönüşüm çözüme kavuşuyor. Dolayısıyla buradaki vatandaşlarımızın talepleri ve beklentileri doğrultusunda takas önceliğini Veliefendi İşçi Bloklarına verdik.

Maksadımız Zeytinburnu ilçemize 260 konut daha dönüşebilsin. Tek şart Bakanlığın elinde arsa kalmasıdır. Bakanlık Zeytinburnu’nun en kıymetli yerinde 260 konutu ilçenin başka bir yerinde dönüşüm için kullanıyor. Yani bizim için kullanıyor. O nedenle bu konutların satılması gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.

REKLAM

GÜNDEM Zeytinburnu Belediyesi ve Teknoloji Vakfı iş birliği: Bilim Zeytinburnu’nda eğitimleri başladı