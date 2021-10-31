Gündem Zeytinburnu Millet Bahçesi hizmete giriyor
İSTANBUL

Zeytinburnu Millet Bahçesi hizmete giriyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçedeki millet bahçesinin 3 Kasım’da açılacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeytinburnu Millet Bahçesi hizmete giriyor
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçedeki millet bahçesinin 3 Kasım’da açılacağını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki “Cumhuriyet’in 98’inci yılı kutlamaları” kapsamında 15 Temmuz Meydanı’nda şarkıcı Oğuzhan Koç konser verdi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, konserde yaptığı konuşmada, ilçeye inşa edilen dev millet bahçesinin çok yakında hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Millet bahçesi projesinde gelinen son noktaya ilişkin tanıtım filminin de izlendiği konserde Başkan Ömer Arısoy, “Burası bizim 20 yıllık hayalimizdi. Burası bizim bahçemiz, 3 Kasım’da sizlerle buluşuyor” ifadelerini kullandı.

‘Zeytinburnu İzci Evi’ gençlere ücretsiz
GÜNDEM
‘Zeytinburnu İzci Evi’ gençlere ücretsiz

Kazlıçeşme kazısı ilçeye değer katacak
GÜNDEM
Kazlıçeşme kazısı ilçeye değer katacak

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.