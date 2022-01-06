Gündem Zeytinburnu Belediyesi ve Teknoloji Vakfı iş birliği Bilim Zeytinburnunda eğitimleri başladı
İSTANBUL

Zeytinburnu Belediyesi ve Teknoloji Vakfı iş birliği: Bilim Zeytinburnu’nda eğitimleri başladı

Zeytinburnu Belediyesi ve Teknoloji Vakfı (T3) iş birliği ile hayata geçirilen Bilim Zeytinburnu’nda eğitimleri başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber... Zeytinburnu Belediyesi ve Teknoloji Vakfı iş birliği: Bilim Zeytinburnu’nda eğitimleri başladı ​​ ​
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bilim atölyesini ziyaret etti.

Zeytinburnu Belediyesi ve Teknoloji Vakfı (T3) iş birliği ile hayata geçirilen Bilim Zeytinburnu’nda eğitimleri başladı.

5 Bilim ve 1 DENEYAP Atölyesi’ne sahip olan merkezi ziyaret eden Başkan Ömer Arısoy; “Maksadımız çocukları bilime ve teknolojiye meraklı hale getirmek. Teknoloji konusunda yetenekli, söz sahibi, ünlü bilim insanları yetiştirmek istiyoruz” dedi. Bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle kurulan Bilim Zeytinburnu, farklı tema ve atölyelerle 6 - 14 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim vermeye başladı.

Zeytinburnu Millet Bahçesi hizmete giriyor
GÜNDEM
Zeytinburnu Millet Bahçesi hizmete giriyor
Süper Kupa Beşiktaşın

Süper Kupa Beşiktaş'ın

​Penaltılara kalan maçta Beşiktaş kupanın sahibi oldu.
TFFnin Süper Kupa planı çöktü

TFF'nin Süper Kupa planı çöktü

Beşiktaş-Antalyaspor maçında tribünler boş kaldı.
DSP Genel Başkanı Aksakaldan Kılıçdaroğluna 15 vekil üzerinden sert sözler: Samimi değil

​Yeni modelden ilk görüntüler.

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama.

'Devler Ligi'nde <br>oynamak istiyorum'

'Devler Ligi'nde
oynamak istiyorum'

Edin Visca'dan önemli mesajlar.

​Türkiye'nin 5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.