Zeytinburnu Belediyesi ve Teknoloji Vakfı iş birliği: Bilim Zeytinburnu’nda eğitimleri başladı

Zeytinburnu Belediyesi ve Teknoloji Vakfı (T3) iş birliği ile hayata geçirilen Bilim Zeytinburnu’nda eğitimleri başladı.
5 Bilim ve 1 DENEYAP Atölyesi’ne sahip olan merkezi ziyaret eden Başkan Ömer Arısoy; “Maksadımız çocukları bilime ve teknolojiye meraklı hale getirmek. Teknoloji konusunda yetenekli, söz sahibi, ünlü bilim insanları yetiştirmek istiyoruz” dedi. Bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle kurulan Bilim Zeytinburnu, farklı tema ve atölyelerle 6 - 14 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim vermeye başladı.