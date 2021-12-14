​Zeytinburnu Belediyesi israfa karşı: Bayat Ekmek Kumbarası ile sokaktaki dostlar doydu ​

Zeytinburnu’nda çeşitli noktalara yerleştirilen ‘Bayat Ekmek Kumbarası’nda toplanan ekmekler, sevimli dostlar için mamaya, besi hayvanları için de yeme dönüştürülüyor. Ticaret Bakanlığının 2018’de yayınladığı Türkiye İsraf Raporu’na göre, her gün yaklaşık 6 milyon ekmek çöpe atılıyor.

EKMEK KUMBARASI

Türkiye’de 2013 yılında uygulanan Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası ise israfın önüne geçebilmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Kampanyanın ölçüm araştırması sonuçlarına göre, ekmek israfında yüzde 18azalma ve yıllık yaklaşık 300 milyon lira tasarruf sağlandı.

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü de “Sıfır Atık” projesi kapsamında, bayat ekmeklerin hayvanlar için mama ve yeme dönüştürülmesi için harekete geçti. “Bayat Ekmek Kumbarası” projesi kapsamında, ilk etapta ilçedeki 45 noktaya bayat ekmek kumbarası yerleştirildi. Vatandaşlardan “Ekmek tarlada çiftçinin, sofrada senin alın terin” çağrısıyla bayat ekmeklerini çöp yerine kumbaraya bırakması istendi.

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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy

Kumbarada her hafta biriken 500 ila 550 kilogram civarında bayat ekmek, belediye ekiplerince toplanarak üzerindeki küflerden arındırılıp fabrikalara gönderiliyor. Bayat ekmekler, fabrikada hayvan yemi ve mamaya dönüştürülerek, özellikle kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları ile besi hayvanlarının beslenmesi için kullanılıyor.

VATANDAŞ BİLİNÇLENMELİ

Proje kapsamında, kumbara yerleştirilen 45 noktanın yanı sıra ilçedeki otel, restoran, yurt, üniversite, toplu yemekhaneleri bulunan iş merkezleri gibi yerlerden bayat ekmeklerin toplanması planlanıyor. Ekmeklerin toplanmasıyla milyonlarca ekmeğin çöpe atıldığına dikkat çekilerek vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

‘EKMEK İSRAF OLMASIN’

Ekmeğin kutsal kabul edildiğini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “O bakımdan ekmeğe özel bir hürmet gösterilir. Hemşehrilerimiz ekmeğin evsel atıkla birleşmesinden çok rahatsız oluyorlardı. Böyle bir uygulamayı başlatmış olmamızdan çok memnunlar. Ekmek israfı olmasın ama bayatlayan ekmekler de bu kumbaraya atılsın istiyoruz. Bayat ekmek kumbarası sayımızı artırarak, daha çok yemeğin üretildiği otel, iş yeri gibi mekanlardan da bayatlayan ekmekleri toplamayı hedefliyoruz” dedi.

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