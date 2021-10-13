​‘Zeytinburnu İzci Evi’ gençlere ücretsiz​

Zeytinburnu Belediyesi, İzci Evi’nin inşaatına Maltepe Mahallesi’nde başlıyor. İstanbul’da başka bir örneği olmayan projeden 7 - 15 yaş arası gençlere ücretsiz olacak. ‘Zeytinburnu İzci Evi’ inşaatının üç ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Zeytinburnu İzci Evi’ne üye olan gençler aynı zamanda Zeytinburnu İzci Kulübü’nün lisanslı birer sporcusu olacak.
- 200 kişilik kapasiteye sahip İzci Evi’nde üyeler okçuluk, archery tag, tırmanma, voleybol, basketbol, badminton sporlarında eğitim alacak. Aynı zamanda izciler, bu alanda kamp yapabilme imkânı da bulabilecek. Üyelere, İzcilik Federasyonu’nun düzenlediği yurtiçi ve yurtdışı kamp faaliyetlerine katılmak için gereken aşamaları tamamlama imkânı da sunulacak.