Gündem Zeytinburnu İzci Evi gençlere ücretsiz
İSTANBUL

‘Zeytinburnu İzci Evi’ gençlere ücretsiz

Zeytinburnu Belediyesi, İzci Evi’nin inşaatına Maltepe Mahallesi’nde başlıyor. İstanbul’da başka bir örneği olmayan projeden 7 - 15 yaş arası gençlere ücretsiz olacak. ‘Zeytinburnu İzci Evi’ inşaatının üç ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​‘Zeytinburnu İzci Evi’ gençlere ücretsiz​
‘Zeytinburnu İzci Evi’ inşaatının üç ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Zeytinburnu Belediyesi, İzci Evi’nin inşaatına Maltepe Mahallesi’nde başlıyor. İstanbul’da başka bir örneği olmayan projeden 7 - 15 yaş arası gençlere ücretsiz olacak. ‘Zeytinburnu İzci Evi’ inşaatının üç ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Zeytinburnu İzci Evi’ne üye olan gençler aynı zamanda Zeytinburnu İzci Kulübü’nün lisanslı birer sporcusu olacak.

  • 200 kişilik kapasiteye sahip İzci Evi’nde üyeler okçuluk, archery tag, tırmanma, voleybol, basketbol, badminton sporlarında eğitim alacak. Aynı zamanda izciler, bu alanda kamp yapabilme imkânı da bulabilecek. Üyelere, İzcilik Federasyonu’nun düzenlediği yurtiçi ve yurtdışı kamp faaliyetlerine katılmak için gereken aşamaları tamamlama imkânı da sunulacak.
Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.