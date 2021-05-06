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Gündem Zeytinburnunda çöken 5 katlı Hilal Apartmanının yapı ruhsatı yokmuş
İSTANBUL

Zeytinburnu’nda çöken 5 katlı Hilal Apartmanı'nın yapı ruhsatı yokmuş

İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan 5 katlı bina saat 10.30 sıralarında çökmüştü. Kolonlarından ses gelmesi nedeniyle gece saatlerinde tahliye edilen binada kimsenin olmaması olası bir felaketin önüne geçmişti. Çöken binayla ilgili skandal bir gerçek de ortaya çıktı. Hilal Apartmanı’nın yapı ruhsatının ve iskanının olmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Zeytinburnu’nda çöken 5 katlı Hilal Apartmanının yapı ruhsatı yokmuş
Hilal Apartmanı'nın enkazında arama çalışması yapıldı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokakta bulunan Hilal Apartmanı, sabah 10.30’da büyük bir gürültü ile çöktü. Binadan dün gece çatlama seslerinin geldiği ve vatandaşlar tarafından boşaltıldığı belirlendi.

1995 yılında inşa edilen 6 daire ve 1 dükkandan oluşan binanın yapı ruhsatının ve iskanının bulunmadığı da ortaya çıktı.

ENKAZ ALTINDA KİMSE YOK

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 ekibi sevk edildi. Adrese dayalı nüfus kayıtlarından bina sakinlerinin tamamına ulaşıldı ve enkaz altında kimsenin bulunmadığı teyit edildi.

Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü: Yıkılma anı kamerada
GÜNDEM
Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü: Yıkılma anı kamerada

DÖRT BİNA BOŞALTILDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki 4 bina da boşaltıldı ve analizlerine başlandı.

Enkaz başında AKOM’dan toplam 17 personel, İBB İtfaiye ekiplerinden 30 personel ve 2 arama kurtarma köpeği, UMKE 6 personel ve AFAD 14 Personel ve 3 arama kurtarma köpeği ile çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı binanın etrafındaki 4 bina boşaltıldı
GÜNDEM
Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı binanın etrafındaki 4 bina boşaltıldı

Binanın çökmeden önceki hali.


Zeytinburnu'nda 5 katlı boş bina çöktü
FOTOĞRAF 11
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Sümer Mahallesi'nden daha önce camları patladığı gerekçesiyle boşaltıldığı belirtilen 5 katlı binanın çökmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Enkazın altında park halindeki araçların bulunduğu görüldü.
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Zeytinburnu'nda 5 katlı boş bina çöktü
İstanbul Zeytinburnu'nda, daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü.


Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın çökme anı kamerada
OYNAT 00:42
Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın çökme anı kamerada
Zeytinburnu'nda önceden boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Çökme anı kameraya anbean böyle yansıdı.


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