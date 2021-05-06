Zeytinburnu’nda çöken 5 katlı Hilal Apartmanı'nın yapı ruhsatı yokmuş

Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokakta bulunan Hilal Apartmanı, sabah 10.30’da büyük bir gürültü ile çöktü. Binadan dün gece çatlama seslerinin geldiği ve vatandaşlar tarafından boşaltıldığı belirlendi.

1995 yılında inşa edilen 6 daire ve 1 dükkandan oluşan binanın yapı ruhsatının ve iskanının bulunmadığı da ortaya çıktı.

ENKAZ ALTINDA KİMSE YOK

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 ekibi sevk edildi. Adrese dayalı nüfus kayıtlarından bina sakinlerinin tamamına ulaşıldı ve enkaz altında kimsenin bulunmadığı teyit edildi.

GÜNDEM Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü: Yıkılma anı kamerada

DÖRT BİNA BOŞALTILDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki 4 bina da boşaltıldı ve analizlerine başlandı.

Enkaz başında AKOM’dan toplam 17 personel, İBB İtfaiye ekiplerinden 30 personel ve 2 arama kurtarma köpeği, UMKE 6 personel ve AFAD 14 Personel ve 3 arama kurtarma köpeği ile çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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GÜNDEM Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı binanın etrafındaki 4 bina boşaltıldı

Binanın çökmeden önceki hali.





FOTOĞRAF 11 Sümer Mahallesi'nden daha önce camları patladığı gerekçesiyle boşaltıldığı belirtilen 5 katlı binanın çökmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altında park halindeki araçların bulunduğu görüldü. Zeytinburnu'nda 5 katlı boş bina çöktü İstanbul Zeytinburnu'nda, daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü. BiP'te paylaş

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