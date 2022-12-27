Gündem Zeytinburnunda köpeği yakarak öldürdüler
İSTANBUL

Zeytinburnu'nda köpeği yakarak öldürdüler

İstanbul Zeytinburnu'nda tasmalı ve zincirli olduğu belirtilen köpeğin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak öldürüldüğü iddia edildi.

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Haber Merkezi DHA
Zeytinburnunda köpeği yakarak öldürdüler
Zeytinburnu

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, tasma ve zinciri olduğu belirtilen bir köpeği yakarak öldürdü.

Kurtarılamadı

Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, yanan köpeğin üzerine su döktü. Yanıklar nedeniyle ağır yaralanan köpek kurtarılamadı.

Zeytinburnu’nda korkutan yangın
GÜNDEM
Zeytinburnu’nda korkutan yangın

Acımasızca öldürülen sokak köpeğini kurtarmaya çalışan esnaf Ramazan Mesut Yılmaz, "Geldiğimizde köpek hala yanıyordu. Ya öldürüp attılar ya da yaktılar. Canilik bu yapılan. Önce ateş yakılmış burada. Ne olduğuna bakmaya geldiğimizde köpeği gördük. Bizim de köpeğimiz var, o durumu görünce çok kötü olduk. Etrafa sorduk sahibi var mı diye. Tasması ve zinciri vardı. Olabildiğince söndürmeye çalıştık ama, kurtaramadık" dedi.

Zeytinburnu’nda trafik terörü: İki otomobil dereye uçtu dört kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
FOTOĞRAF 16
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Kaza, saat 01.00 sıralarında Zeytinburnu Sahil Yolu, Kennedy Caddesi’nde meydana geldi.
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İddiaya göre, aşırı hızla Edirne istikametinde ilerleyen ve plakası alınamayan bir otomobil, Veliefendi-Güngören sapağında aynı istikamette seyir halindeki başka otomobili sıkıştırdı.
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 34 FCZ 358 plakalı otomobile çarptı.
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Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, iki otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından köprü üzerinde bulunan korkulukları devirerek dereye uçtu.
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Dereye uçan otomobillerde bulunan 2si kadın 4 kişi, otomobillerin üzerine çıkarak yardım bekledi.
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Otomobillerin üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen 4 kişinin o anları, bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin üzerine çıkan 4 kişiyi merdivenle dereden çıkardı.
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Kontrolleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kazazedeler, sağlık kontrolünün ardından otomobillerinin çıkarılması için yapılan çalışmaları yakından takip eti.
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Otomobillerin dereden çıkarılmasını cep telefonlarıyla görüntüleyen kazazedeler, otomobillerde bulunan özel eşyalarını aldı.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kazaya neden olan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.
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Zeytinburnu’nda trafik terörü: İki otomobil dereye uçtu dört kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
İstanbul Zeytinburnu'nda süratle ilerleyen bir otomobilin sıkıştırması sonrası meydana gelen kazada iki otomobil savrularak dereye uçtu. Otomobillerde bulunan 4 kişi dereden itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü ise aracıyla kayıplara karıştı.

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