Zeytinburnu'nda küfür kavgası

Beştelsiz Mahallesi'nde küfürleşme sonrası yabancı uyruklu iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgaya bir süre sonra yakınlarının da dahil olmasıyla olay büyüdü. Aldığı darbelerin etkisiyle düşen bir kişi, parke taşıyla karşı tarafa saldırmaya çalıştı.

Sokağı savaş alanına çeviren iki grup arasındaki kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bir kişi ambulans ile hastaneye sevk edilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Kavgaya dahil olanlar işlemlerinin ardından Tuzla Yabancılar Toplama Merkezi'ne götürüldü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.