|
Reklam
Reklam
Gündem

Zeytinburnu'nda küfür kavgası

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi yerden aldığı parke taşıyla, karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Taraflar ifadelerinin ardından Tuzla Yabancılar Toplama Merkezi'ne gönderilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

11:16 . 3/04/2023 Pazartesi
DHA
Onlarca kişi birbirine girdi

Onlarca kişi birbirine girdi

Beştelsiz Mahallesi'nde küfürleşme sonrası yabancı uyruklu iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgaya bir süre sonra yakınlarının da dahil olmasıyla olay büyüdü. Aldığı darbelerin etkisiyle düşen bir kişi, parke taşıyla karşı tarafa saldırmaya çalıştı.
Sokağı savaş alanına çeviren iki grup arasındaki kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bir kişi ambulans ile hastaneye sevk edilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Kavgaya dahil olanlar işlemlerinin ardından Tuzla Yabancılar Toplama Merkezi'ne götürüldü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Mahallede esnaflık yapan Ekrem Balkan, "Buradan biri küfretmiş diğeri de 'Küfretme kadınlar var' demiş. Sonra saldırmaya başlamış." dedi.



#istanbul
#küfür
#kavga
23 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.