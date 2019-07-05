Zincirlikuyu'da korkutan yangın

Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında ölen yada yaralanan olmadı.
Ayrıntılar geliyor...
Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında ölen yada yaralanan olmadı.
Ayrıntılar geliyor...
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