Zindanlara umut olacaklar Sisi darbesinin ardından zindanlara atılan ve avukatları ile bile görüşmesine izin verilmeyen binlerce insan için için dev bir kampanya düzenleniyor. İnsanlık dışı şartlarda tutulanlar için İstanbul’da yürüyüş yapılacak, dünyanın dört bir yanından da mahkumlara mektup gönderilecek.

Haber Merkezi 06 Aralık 2019, 04:00 Son Güncelleme: 06 Aralık 2019, 04:27 Yeni Şafak