Zindaşti'nin tetikçisi son anda yakalandı: Suikastı canlı izletecekti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Salı günü Gaziosmanpaşa'da uygulama noktasında bir taksiden şüphelenerek durdurdu. Takside bulunan M.A. 'nın üzerini arayan polis ekipleri ruhsatsız bir tabancayla 13 adet mermi buldu. Araştırmalarını sürdüren polis ekipleri şüpheli M.A.'nın Kadir.G. isimli bir kişiyi öldürmeyi planladığı belirledi. Çalışmaların devamında şüpheli M.A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen B.D. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

GÜNDEM Zindaşti adliyeye sevk edildi

Cinayet için 600 bin lira vermiş

Polis ekipleri tutuklanan bu iki şüphelinin, suç örgütü lideri Zindaşti'nin husumette olduğu baldızının oğlu Kadir G. 'yi öldürmek için kiralandıklarını belirledi. İddiaya göre uyuşturucu baronu Zindaşti, Kadir G.'yi öldürtmek için İlhan Ünğan cinayetinde adı geçen Tolga H.C.'yi görevlendirdi. Hollanda'da yaşayan C.'nin saldırıyı organize ettiği ve Zindaşti'nin baldızının oğlu Kadir G.'yi öldürmek için 600 bin lira karşılığında B.D. ve M.A. adlı iki tetikçiyle anlaştığı öğrenildi.

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GÜNDEM Zindaşti’ye Topuz sorulacak

Canlı yayınla izlettirecekti

Yakalanan iki tetikçiye Kadir G.'nin güncel fotoğraflarının verildiği, zanlıların, Kadir G.'ye yapacakları saldırıyı telefon üzerinden canlı yayınla Hollanda'da kaçak yaşayan firari Tolga H.C'ye izletmeyi planladıkları öne sürüldü. Kadir G.'nin evinin bulunduğu sokağa park ettikleri kiralık araç içerisine canlı yayın düzeneği yerleştirdikleri öğrenildi. Kadir G.'yi öldürmek için hazırlık yapan B.D. ve M.A. Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve buradaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı