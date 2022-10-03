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ELAZIĞ

Zirai ilaçlama için drone uçuracaklar

Elazığ’da drone ile zirai ilaçlama eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zirai ilaçlama için drone uçuracaklar
​Zirai ilaçlama için drone uçuracaklar.

Elazığ’da drone ile zirai ilaçlama eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Elazığ Valiliği, Fırat Üniversitesi, İl Özel İdaresi, FÜSEM ve İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Müdürlüğü organizesinde düzenlenen ‘İnsansız Hava Aracı İle Zirai İlaçlama Eğitimi’ni tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Murat Okubay, FÜSEM Müdürü Doç. Dr. İlyas Somunkıran ile kursiyerler katıldı.

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