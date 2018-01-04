Zırhlı tamircisi PKK’lı çıktı!

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın finans kaynaklarına yönelik 23 Kasım 2016 ile 1 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 54 zanlıdan 14’ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarmanın 23 Kasım 2016 ile 1 Aralık 2017 tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen dökümanların incelenmesi sonucu PKK'nın finans kaynakları ile ilgili delillere ulaşıldı.

Bu delillerle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Aralık 2016’dan itibaren yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte insan gücü, silah, mühimmat, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile saldırıların gerçekleştirilebilmesi amacıyla bazı şahıs ve şirketlerden para toplandığı belirlendi.

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FİNANSÖRLERE AĞIR DARBE

Soruşturma kapsamında bazı şahıs ve şirketlerden 9 milyon 124 bin lira, 474 bin 900 dolar ile 50 bin avro para alındığı, kişi ve şirketlerce teröristlere yardımda bulunulduğu saptandı. Bu bulunulmasıyla ilgili elde edilen delillere istinaden çağrılan 53 şüpheliden 13’ü tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 40 kişi serbest bırakıldı.

MİT’LE OPERASYON

Diyarbakır MİT Bölge Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar ve 28 Kasım ile 1 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinden elde edilen dokümanların incelenmesinde de teröristlere maddi yardımda bulunduğu tespit edilen bir şahıs yakalandı. Diyarbakır’da güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı şirketin bayisi olan şüpheli, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet etmek” suçlamasıyla tutuklandı.