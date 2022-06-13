Zirvede tanışıp zirvede evlendiler.

Antalya’da yaşayan dağcı genç çiftin nikah masası, tanıştıkları bin 651 metrelik dağın zirvesi oldu. 2,5 saatlik yürüyüşün ardından nikahları kıyılan çiftin zirvedeki organizasyonunun havadan görüntüsü ise tabloyu andırdı.



Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve dağcılık sporu ile ilgilenen Oğuz Öztürk ile Sema Doğan Öztürk, 2 yıl önce Hisarçandır Çalbalı Dağı Zirvesi’nde düzenlenen bir yürüyüşte tanıştı. İkili arasında başlayan arkadaşlık bir süre sonra aşka dönüştü. Hayatlarını birleştirmeye karar veren çift, nikah yeri olarak ise ilginç bir yeri seçti. Genç çift, tanıştıkları bin 650 rakımlı Çalbalı Dağı Zirvesi’nde nikahlarını kıydırmaya karar verdi. Önce nikah memurunu bulan ikili, daha sonra durumu arkadaşlarıyla paylaştı ve 2,5 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. Antalya’yı kuşbakışı bir noktada nikahları kıyılan çift, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı. Hava bulutlu olmasına rağmen manzara eşliğinde kıyılan nikah, havadan Ozan Kuşcu tarafından görüntülendi.



"Zirvede tanıştık ve evlendik"

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Kamu personeli ve profesyonel dağcı Sema Doğan Öztürk, çocukluk hayali olan dağcılığı yapmaya başladığını ve bu sporun kendisine hayatının aşkını da tanımasına vesile olduğunu bildirdi.



Eşiyle 2 yıl önce bin 650 metre yükseklikteki Çalbalı Dağı zirvesinde tanıştıklarını hatırlatan Sema Doğan Öztürk, “Yaklaşık 2,5 saatlik bir yürüyüşün ardından zirveye ulaştık. Nikah memurumuz da bizimle geldi. Zirvede nikahımız kıyıldı. Sislerin arasında nikahımız kıyıldı, çok güzel bir ortamdı. Tanıştığımız yer hayatlarımızı birleştirdiğimiz yerde oldu” dedi. Eşinin de kendisi gibi sporcu bir kimliği olduğunu dile getiren Doğan Öztürk, dağcılığı bırakmayacaklarını, faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

"Tanıştığımız zirvede nikahımız kıyıldı"



Esnaflık yapan Oğuz Öztürk, kendileri için çok özel bir günü geride bıraktıklarını belirterek, tanıştıkları yerde nikahlarının kıyıldığını ifade etti. Eşiyle 2 yıl önce bir faaliyette Çalbalı Dağı zirvesinde tanıştıklarını hatırlatan Öztürk, “Aynı zirvede nikahımızı kıydırmak bizim için mutluluk vericiydi. 20’ye yakın misafirimiz bizimleydi. Dağın zirvesinde güzel bir organizasyon oldu. Unutulmaz bir an yaşadık. Bin 650 metrede Antalya manzaralı bir yerde oldu etkinliğimiz. Keyifli bir rota oldu. Bulut olduğu için sisler oldu, yoksa Antalya manzaralı bir nikah olacaktı” diye konuştu.

"Özel günlerimiz dağlarda olacak"

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Bir dağın zirvesinde nikah kıydırmanın hayalinde bile olmadığına değinen Öztürk, “Ama eşim bu konuda farklı düşündü ve güzel oldu. Bizim için çok anlamlı ve mutluluk vericiydi. Hayatımın aşkı ile orada tanışmam ve aynı yerde nikahımızın kıyılması bizim için unutulmaz bir anı oldu. İkimiz de dağcılığa gönül vermiş çiftiz. Özel yıl dönümlerimizde dağlarda olacağız” dedi.

FOTOĞRAF 7 Bilecik merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Yalçın Nar, hobi olarak kendileri ve çocuklarının yiyeceği kadar çilek üretmeye başladıklarını ifade etti. Ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle başta 2,5 dönüm olan bahçesinden yüksek verim alarak alanını 6 dönüme, ardından 16 dönüme son olarak da 60 dönüme çıkaran Nar, \"Bu işe ben bir hobi bahçesi olarak başlamıştım 4 yıl önce.\" \"Hobi bahçesini çoğaltarak şu anda 60 dönüme kadar çıkarmış bulunmaktayız. İlk olarak 60-65 kökle başladık biz bu işe. Şu anda 60 dönümde 100 bin kök çileğimiz var. Güzel çilekler ürettik, güzel çilekler yetiştirdik. Vatandaşımızı bahçemize davet ettik. Vatandaşımız burada kendi topluyor çileğini. \" Tadına bakarak ve seçerek istediği çileği toplama imkanına sahip. Vatandaşımız memnun, burada vatandaş geliyor topluyor. Çileğimiz burada tükeniyor, pazara çilek çıkaramıyoruz bu yönden. İnşallah biz bunu 60 dönüm değil 100 ton 150 ton, 100 dönüm 150 dönüm gibi yerlere çıkarmayı planlıyoruz. İlk zamanlarda pazara çıkarıyorduk\" dedi. Çilek bahçesine annesiyle çilek toplamaya gelen Tuncay Çankaya, birkaç yıldır buraya geldiklerini anlatarak, \"Burada toplamak daha doğal oluyor. Hem kendi ellerimizle topladığımız çileği yemek daha farklı. Burası Bilecik için bulunmayan bir nimet. İnsanlar artık doğal ürünler istiyorlar. Son zamanlarda, özellikle pandemiden sonra tarımın önemi, doğal ürünlerin önemi bir kat daha arttı. İlk açıldığından beri doğal olması, dalından olması nedeniyle biz de gelip buradan ürünleri topluyoruz.\" Bunun reçelini falan da yapıyoruz. Böyle tüketmek daha güzel oluyor. İnsanlara da tavsiye ediyoruz. Gelip buralarda hem doğal ortamları görmek hem de dalından yetiştirdikleri çilekleri yemek hem güzel hem de onlar için bir ayrıcalık\" dedi. Öte yandan başta Bilecik, Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlar ellerindeki sepetlerle tarlaya girip, istediği çileği toplayarak satın alıyor. Dört yıl önce hobi olarak başladı şimdi taleplere yetişemiyor Bilecik'te hobi olarak çocuklara 60-65 fideyle çilek yetiştirmeye başlayan Yaşçın Nar, 4 yılda 60 dönüm arazisinde 100 bin köke çıktı. 60 dönüm arazide herkes kendi çileğini toplarken Nar, pazarda satacak çilek bulamıyor.

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FOTOĞRAF 5 Farklı illerde tarım, inşaat, enerji ve akaryakıt sektöründe yıllarca çalışan Uzun dere nüfusuna kayıtlı 67 yaşındaki girişimci Hamza Doğan 2019 yılında Şenkaya Turnalı mahallesinde bin 300 dönüm araziye 16 bin ceviz fidanı dikti. Proje tamamlandığında bölgeye 35 bin ceviz ağacı dikimi yapılmış olacak. Hamza Doğan, ceviz üretimi yapmaya karar verip kendi ilçesinde arazi bulamayınca çevre ilçeleri dolaşıp Şenkaya ilçesi turnalı köyünde atıl durumda olan hiç bir işe yaramayan kıraç toprağa sahip Şenkaya ilçesi Turnalı Mahallesi’nde Milli Emlak’tan 1300 dönümlük arazi kiraladı. Çocukları Nuri ve Akif ile çalışmaya başlayan Hamza Doğan, 2020’de kendi iş makineleriyle çorak ve engebeli araziyi büyük emeklerle ceviz fidanı dikimi için hazırladı. Buraya 16 bin fidan diken Doğan, fidanları sulamak için boru döşeyerek 7 kilometre uzaktaki kaynaktan su getirdi. Kendi imkanlarıyla arazinin farklı noktalarına 22 gölet yapan Doğan, kar ve yağmur sularını burada biriktiriyor. Motor ve borularla, ihtiyaç halinde göletlerden birbirine su takviyesi yapan girişimci, meyve verme aşamasındaki ceviz fidanlarını damla sulama sistemiyle bu göletlerden suluyor. Bunlarla da yetinmeyen Doğan, büyük şehirlere göç eden vatandaşların 700 dönüm boş arazisini kiraladı. Çorak arazileri sulu tarıma geçiren girişimci, bu arazilerin büyük bölümüne de arpa, buğday, yulaf, yonca tarım ürünleri ekti. Sonrasında hayvancılığa başlayan Doğan’ın 470 küçükbaş hayvanı bulunuyor.<br>Tarım ve hayvancılığı birlikte yürüten Doğan, arazilerde yetiştirdiği bitkilerle hayvanlarının yem ihtiyacını karşılıyor. Doğan, “Bu bölgede fidanların işlenmesi batıya nazaran hem zor hem de maliyetli. Aynı zamanda da fidanı yaşatması iklimsel olarak zor çünkü kış soğuk, yaz da bu bölge aşırı derece sıcak oluyor. Zira fidan, dikiminden sonra 3 yıl bakım istiyor. Eleman bulmakta zorluk da çekiyoruz. Biz ailece işin başında, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz\" dedi. Doğan, fidanlara adeta çocuk gibi baktıklarını, Doğu Anadolu şartlarına göre fidanları yetiştirmede yüzde 100 başarı sağladıklarını söyledi.<br>Fidanların dikiminin ardından tarım ve hayvancılık işine girdiklerini dile getiren Doğan, \"Bölgede çevre köylerden arazilerini terk edip büyük şehirlere göçen insanların yerlerini kiraladık. 201 parsel 700 dönüm kadar arazinin içerisinde arpa, buğday, yulaf, yonca gibi ekimler yaptık. 500 dönüm kadar ekim yaptık. 200 dönüm de çayır alanı bıraktık\" diye konuştu. Cumhurbaşkanının söylediklerinden etkilendi atıl arazileri yeşertti Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki Turnalı köyündeki atıl çorak arazileri diktiği 16 bin ceviz fidanıyla yeşertti. BiP'te paylaş

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