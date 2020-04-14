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ANKARA

Zirvekent Mahallesi dezenfekte edildi: 128 blok, 4 bin 200 konut ilaçlandı

Mamak Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla salgınla mücadele kapsamında sahada görev yapan 500’ü aşkın personeliyle ilçedeki her bir mahallede ayrı ayrı temizlik ve dezenfekte çalışması yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Zirvekent Mahallesi’nde bulunan 128 blok, 4200 konut tek tek dezenfekte edilirken, kaldırımlar da deterjanlı suyla yıkandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mamak Belediyesi temizlik ve dezenfekte çalışması yürütmeye devam ediyor.
Mamak Belediyesi temizlik ve dezenfekte çalışması yürütmeye devam ediyor.

Koronavirüse karşı 24 saat esasıyla adeta bir ordu kuran Mamak Belediyesi, aynı zamanda hem Covid19 Savarlar hem de sıcak sisleme makineleriyle mahalleyi bir uçtan bir uca dezenfekte etti.

Mahallenin her noktası ilaçlandı

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı mobil timler tarafından mahallede bulunan cami, jandarma noktası, park, okul, taksi durağı dükkan girişleri de dezenfekte edildi. COVID19 salgınına karşı vatandaşın sürekli temas halinde bulunduğu alanlarda püskürtme yöntemiyle yüzeyleri dezenfekte eden ekipler, virüsün yayılabileceği alanları özenle temizledi.

Mamak Belediyesi koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özel kıyafetli ve maskeli dezenfekte timleri, çalışmalar kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanıyor.

Ekipler, virüsün yayılabileceği alanları özenle temizledi.

Koronavirüs salgınıyla toplum olarak hep birlikte mücadele etmenin önemine vurgu yaparak vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak, salgınla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarından, online hizmetlere kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Kamu kurumlarından pazar yerlerine, binalardan halkın yoğun olarak kullandığı alanlara kadar ilçemizin her yanını dezenfekte ettik,etmeye de devam ediyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, kronik hastalara ve engellilere destek ve zabıta denetimleri gibi birçok uygulamamız devam ediyor. En iyi korunmanın evde kalmak olduğunu ve bu zor günleri kurallara uyup, tedbirleri alarak atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

Mahallede 128 blok, 4 bin 200 konut ilaçlandı.
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