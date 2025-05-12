Zirveye günler kala kritik teması: Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşıyla görüştü

Bakan Fidan'ın gün içinde gerçekleştirdiği diplomasi görüşmelerini sürdürdü.
Rusya ile Ukrayna savaşını bitirmek amacıyla perşembe günü İstanbul'da gerçekleştirilecek zirve öncesi kritik bir temas daha gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.
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