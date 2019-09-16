Ziyaretçiler stantları boş bırakmadı

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) işbirliğinde gerçekleştirilen 2’nci Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) kapsamında açılan stantları dolaşan yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirler, lezzetin başkentini bir kez daha keşfetti.

Gaziantep’in kalbinin attığı Festival Park, Gaziantep Lezzetler Sokağı, El Sanatları ve Ahiler Sokağı, kurum ve halk stantları, çocuk animatörleriyle çocuk oyun alanları, fotoğraf çekim alanları ve DJ müzik dinletilerine ev sahipliği yaptı. Bir an olsun festival alanından ayrılmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Michelin yıldızlı şeflerle workshoplar, panellerle sunumlara katıldı, açılan 200 standı tek tek dolaştı.

‘FESTİVAL KAÇIRMAM’

Festivale Muğla Fethiye’den katılan Hüseyin Yıldız, Gaziantep’in yerel lezzetlerini tatmak amacıyla GastroANTEP Festivali’ne geldiğini söyledi. Esra Yıldız ise, GastroANTEP etkinliklerini başarılı bulduğunu belirterekti. Belçika’da yaşayan Atilla Bahçıvan da, “Yılda en az 10 kez Gaziantep’e gelirim, festivalleri ve konserleri kaçırmam. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Niğde’den gelen Çağdaş Tez de Antep’in eşsiz yöresel yemeklerini tatmak için geldiğini söyledi.