​Zor durumda kartı yutun: Hakim, savcı ve tüm personel fişlendi

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün ülke genelinde adliye ve ceza infaz kurumu personeli mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 71 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, şüphelilerin “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianameye göre, FETÖ hakim ve cumhuriyet savcıları da adliye çalışanlarıyla ilgili bilgi toplamış. Şifreleme sistemiyle bu bilgileri gizleyen örgüt, hazırlanan dosyayı fotoğraf, müzik, video veya Excel dosyasının arkasına gizledi.

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ALGORİTMA ÇÖZÜLDÜ

FETÖ’nin şifreleme sistemi şöyle işledi: Öncelikle normal şekilde Excel formatında liste düzenlendi. Bu liste üst yöneticiye sunuldu. Üst yönetici, bir formülasyon aracılığıyla listeyi farklı bir algoritmayla ile karıştırdı. Listedeki personel ismi genellikle yanlış yazıldı. Personellerin soyadının ilk üç harfinden sonraki kısmı bir şekilde karmaşık yazıldı. Listede personelin adı bölümüne babasının ismi yazıldı. Baba adının ise personelin gerçek ismi olduğu tespit edildi. Meslek kısmında yer alan bilginin son 3 veya 4 harfinden sonrakiler soyadı bilgisini tamamladı.

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İZ BIRAKMAMAK İÇİN

Hazırlanan bu bilgiler, küçük olması nedeniyle telefonda kullanılan SD kartlarda saklandı. Bu karta “Tırnak” ismini veren FETÖ, örgüt üyelerine zor durumda kalınması halinde kartı yutmaları talimatı verdi. İddianamede şu ifadeler kullanıldı: “İşlemler bilgisayarda yapılırken iz bırakmamak için harddiskin devre dışı bırakıldığı, bilgisayarın flash bellek aracılığıyla Linux sistemi üzerinden açıldığı, açılırken ‘system error’ mesajı çıkınca Linux işletim sistemini çalıştırmak için bir şifre girildiği, bu sırada ikinci bir flash belleğin depolama alanı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.”

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Bu kodları kullanmışlar

İddianamede, örgüt terminolojisinde kullanılan kodlamalara da yer verildi. Bu kodlar şu şekilde sıralandı: