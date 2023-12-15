Zorbalığa 13 yıl istendi

OĞUZHAN ÜRÜŞAN





MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Beler’i darp eden eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile üç şüpheli hakkında jet hızıyla iddianame hazırlandı. Mahkemeye sunulan iddianamede Koca hakkında 3 suçtan 13 yıla kadar hapis istendi. Yaşanan saldırıya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne verildi.





KASTEN YARALAMADAN

İddianamede tutuklu şüpheli Faruk Koca için “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçundan 3 yıl 4 aydan, 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. Koca’nın ayrıca tehdit suçundan 6 aydan 2 yıla kadar; sporda şiddetin önlenmesine yönelik yasaya aykırı davranmak suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar cezası istendi.





TEHDİT YER ALMADI

Koca’nın özel şoförü tutuklu K.Ç. ve tutuklu özel güvenlik personeli Ş.Y.Ş. için de Koca ile aynı suçlardan ceza istenirken yalnızca tehdit suçuna yönelik bir iddia yer almadı. Şüpheliler için kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 aydan, 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istenirken, sporda şiddetin önlenmesine yönelik yasaya aykırı davranmak suçundan ise de 3 aydan 1 yıla kadar cezaları istendi.





MÜSABAKALARA GİRİŞ YASAĞI

Tutuksuz yargılanacak dördüncü şüpheli O.E.C’nin teşebbüs aşamasında kalan girişiminden ötürü ise “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar, sporda şiddetin önlenmesine yönelik yasaya aykırı davranmak suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar cezası istendi. Saldırıya karışan tüm şüpheliler hakkında savcılık müsabakalara giriş yasağı koydu.











