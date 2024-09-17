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Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 63. yılı

Yassıada'daki yargılamalar sonucu idam edilen Adnan Menderes hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın vefatının üzerinden 63 yıl geçti.

04:00 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 02:56 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan
Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 1960 askeri darbesi sonrası, Yassıada'daki yargılamalar sonucu idam edilen Adnan Menderes hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın vefatının üzerinden 63 yıl geçti.

DARBENİN ADI: 27 MAYIS

1946'da çok partili hayata geçilmesinin ardından, 1950'de iktidara gelen Demokrat Partinin (DP) iktidarının 10. yılında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, "DP'nin ülkeyi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğünü" ileri sürerek, 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koydu. Milli Birlik Komitesi, Anayasa ve TBMM'yi feshetti, siyasi faaliyetleri askıya aldı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri, DP'li milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun ile bazı askerler ve üst düzey kamu görevlileri gözaltına alındı.

Yassıada yargılamaları, 14 Ekim 1960'ta başlayıp 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. 19 dosyada toplanan davalar, "anayasayı ihlal" davasıyla birleştirildi. 592 sanıktan 288'i için idam istendi.

SABAHA KARŞI İNFAZ EDİLDİLER

Kararı açıklayan Yüksek Adalet Divanı, 15 sanığı idam cezasına çarptırdı. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararları oy birliğiyle alındı. Celal Bayar hakkındaki karar, yaş haddi nedeniyle müebbet hapis cezasına çevrildi. Milli Birlik Komitesi'nin idam kararlarını 15 Eylül'de onaylamasının ardından 16 Eylül 1961'de İmralı Adası'ndaki cezaevine getirilen Polatkan ve Zorlu'nun cezaları sabaha karşı infaz edildi.



Teğmenlerin 28 Şubat artığı korsan yeminiyle ilgili çarpıcı detaylar: Dışarıdan bir organizasyon mu var?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, yeni mezun teğmenlerin devlet erkanı alandan ayrıldıktan sonra okuduğu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaldırılan ve geçmişi 28 Şubat post-modern darbe sürecine dayanan korsan ‘Subaylık Yemini’ gündemdeki sıcaklığını koruyor. Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu'nun köşesine taşıdığı disiplinsiz olayla ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Orakoğlu yazısında, güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler doğrultusunda genç teğmenlerin 28 Şubat ürünü korsan yemini okumak için hazırlıklarını okul dışında yaptığı, mezuniyet töreninde geleneklere aykırı olarak komutanların büyük çoğunluğunun yer almadığı ve bazı gazetecilerin merasim alanına izinsiz şekilde girmesine izin verildiği iddialarına yer verdi.




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