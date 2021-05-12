​Zulme karşı tek ses olalım

Türkiye’nin, dünyanın adeta sessizliğe büründüğü İsrail’in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarını engelleme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan dün önce Malezya Kralı Sultan Abdullah ile ardından Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs diplomasisi kapsamında Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile görüştü. Erdoğan, Telegram hesabından görüşmeye ilişkin ayrıntıları anlattı: “Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirttim. Türkiye ve Malzeya’nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığımı ifade ettim.”

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HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Erdoğan daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonla görüştü. Erdoğan, “Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını ele aldık. Görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi noktasında Türkiye ve Katar’ın birlikte yapacağı çalışmaların önemli olduğunu ifade ettim” dedi.

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VAHŞETİ KONUŞTULAR

İsrail vahşetinin başladığı ilk andan itibaren diplomatik girişimlere başlayan Erdoğan, önceki gün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ayrıca önceki gün Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını ele aldı.

OYNAT 06:21 İHH Genel Başkanı Yıldırım: Bu kadar yaygın intifada ilk defa bu sefer gerçekleşti Yeni Şafak'a konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Filistin genelinde insanların İsrail'e karşı ilk defa topyekûn bir mücadele verdiklerini, İsrail'in zulmünü dünyaya olduğu gibi duyurduğunu ve başarılı bir direnişe imza attıklarını ifade etti. Yıldırım, Dünya Müslümanlarının işgalci İsrail'e karşı ses çıkarmaya devam etmesi ve İsrail'in saldırılarına karşılık zulmün karşısında durmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. BiP'te paylaş

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