Zulmü bitirmek için oradayız

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

Türkiye’yi terör örgütleri aracılığıyla içeriden çökertme çabalarını boşa çıkardık. Daha sonra bir terör koridoru ile güney sınırlarımızı kuşatma girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu terör koridorunu da paramparça ettik. Akdeniz’de ülkemizi kendi sahillerine hapsetmeye yönelik bir senaryoyu hayata geçirmeye çalıştılar. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ardından da Libya ile yaptığımız anlaşmalarla bu oyunu da bozduk.

Erdoğan, engelli vatandaşlar ile devlet korumasındaki gençlerin işe yerleştirilmesi törenine katıldı. Engelli Büşra Aydar, “Doğmamış Bir Çocuğun Annesine Mektubu” isimli şiirini okudu ve Erdoğan’a şiir kitaplarını hediye etti.

GÖNÜLLERİ BATAKLIĞA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA

Türkiye’nin ve milletin daha önceki mücadelelerine kulp takanlar şimdi de Akdeniz’deki hamleleri itibarsız hale getirmenin gayreti içinde. Türk askerinin çöllere gönderilmesinden, ülkemizin bataklığa saplanmasından söz edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş, kendi gönülleri bataklık haline dönüşmüştür. Gazi Mustafa Kemal’in Libya Trablusgarp’ta ne işi vardı? Çünkü oraya Türk’ün gitmesi gerekiyordu da Gazi Mustafa Kemal onun için askerimizi aldı ve Trablusgarp’a çıktı.

ZULME KARŞI ORADAYIZ

Şu anda bizler de ecdadımızın da oralarda tarih yazdığı bu yerlerde sadece adaletsizliği, zulmü gidermek için varız ve davet üzere oradayız. Davetsiz yere biz icabet etmeyiz. Türkiye, Irak’ta da Suriye’de de Akdeniz’de de kendi hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin kendi sınırlarımızda değil, çok daha ötesinde başladığı gerçeğini anlayamayan kifayetsiz muhterislere en güzel cevabı milletimiz verecektir.

REKLAM

OYNAT 00:00 ''Ecdadımızın tarih yazdığı yerlerde sadece adaletsizliği ve zulmü bitirmek için varız'' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de kamuya atama töreninde konuştu. Libya'ya tezkere çıkarılması konusunda açıklama yapan Erdoğan, ''Ecdadımızın tarih yazdığı yerlerde sadece adaletsizliği ve zulmü bitirmek için varız'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





MEDENİYETİMİZİN VAROLUŞ MÜCADELESİ

Kendi halkının güvenliğini sağlayamayanların acı hali ortadayken ısrarla Türkiye’yi üzerinde oynanan senaryolara teslim olmaya davet eden çarpık zihniyet iflas etmeye mahkumdur. Tüm kurumları tam bir iş birliği halinde çalıştırarak Türkiye’yi hedeflerine doğru adım adım yaklaştırdık. Bunun için nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız. Bunun için kiminle karşı karşıya gelmemiz gerekiyorsa ondan da asla çekinmeyeceğiz. Çünkü bu sadece bizim değil, aynı zamanda koskoca bir tarihin ve bir medeniyetin de varoluş mücadelesidir. Bu yolda atılan her adımın büyük önemi vardır.

ARTIK UFKUMUZ DAHA AYDINLIK

Bugüne kadar yıkılmadan hep yürümeye devam ettik. Geride bıraktığımız her engel, bozduğumuz her tuzak bizi daha güçlü hale getirdi. Artık önümüzün daha açık olduğunu, ufkumuzun daha aydınlık hale geldiğini görüyoruz. Zafere kadar bize durmak, duraksamak, hele hele geri adım atmak asla yoktur.

Sosyal devletin gereğini yaptık

Engelli vatandaşlar ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin bugün atanacakları kamu kurumlarındaki görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, ülkedeki engelli memur sayısının önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500’e ulaştığını söyledi. Erdoğan, bugün de her eğitim seviyesinden 1304 engelli vatandaşı kamuda işe yerleştirdiklerini, devlet korumasında yetişen gençlerden 2002’den bugüne kadar kamuya yerleştirilenlerin sayısının 29 bine ulaştığını bildirdi. Erdoğan, “Bugün her eğitim seviyesinden 1561 gencimizin daha atamasını gerçekleştiriyoruz. Böylece Türkiye, sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getiren bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu ülkede yaşayan her birey gibi engellilere ve devlet korumasında yetişen gençlerimize sahip çıkıyor, kendilerini en iyi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

GÜNDEM Erdoğan ve Putin'den ortak yazılı açıklama: Libya, Suriye, İran-ABD geriliminde ortak tavır

Batı çöküyor

Erdoğan, “Aile kurumu, milli varlığımızın belkemiğidir. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşabilmenin en önemli şartlarından biri, aile kurumunu sağlam bir şekilde ayakta tutmaktır. Aksi takdirde tıpkı omurgası çökmüş bedenin felç olması gibi aile kurumu dağılmış bir toplumun da yerle yeksan olması kaçınılmazdır. Bugün Batı toplumlarını bekleyen en büyük tehdit budur. Batı çöküyor. Niye? Aile diye bir kavram buralarda kalmamış” dedi. Aile kurumu dağıldığında nüfusun da azalmaya başladığını söyleyen Erdoğan, “Çünkü sadece bireylerin ve onların hayat biçimlerinin hakim olduğu bir yerde çocuğa yer bulunamıyor. Bu yüzden pek çok Batı toplumu bir süre sonra yeryüzünden silinme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Türkiye de henüz bu derecede değilse bile aynı tehditle yüzleşmeye başlamıştır” diye konuştu.

REKLAM

OYNAT 01:00 Erdoğan çok sert konuştu: Bir namussuz, bir alçak! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de katıldığı 'Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde ,19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezayla ilgili konuştu. Erdoğan, 'adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir' ifadelerini kullandı. Erdoğan, Özek'e saldıran caniyle ilgili, 'Namussuz bir alçak' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Evlilik dışı hayat özendiriliyor

Gençlerin evlilik yaşının giderek yukarı doğru çıktığını belirten Erdoğan, “Kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30’u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu? Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor, evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya, daha da vahimi özendirilmeye çalışılıyor, televizyonların birçoğunda bunun kampanyası yapılıyor. Aman bunlara dikkat edelim. Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli bir şekilde açılırken, aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız” dedi. Erdoğan, herkesin bunun mücadelesini vermesi gerektiğine vurgu yaparak, “Ailemizin içinde yer aldığı değerlerimize sahip çıkmanın bizi küçülten değil yücelten bir tercih olduğunu gençlerimize göstermeliyiz. Nikah dışı evlilik bizim değerlerimizde yok. Buna bir defa hep birlikte tavır koymamız lazım” diye konuştu.

Hukuk eşittir kanun değildir

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek’in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen cezaya tepki gösteren Erdoğan, “Geçenlerde bir namussuz bir alçak, kızımızın yüzüne asit veya kezzap atıyor. Bir göz gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza 13 yıl ortalama. Ben soruşturuyorum, verilen cevap şu, kanunun en yüksek oranı bu. Ben de diyorum ki, siz burada hakkı, hukuku adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay kendi kızınızın başına gelmiş olsa nasıl değerlendirirsiniz? Buradan tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun maddelerine değil vicdanınızın sesine lütfen kulak verin. Adaletin tecellisini hakta hukukta arayın. Her zaman söylüyorum; benim yolum kanun yolu değil, hukuk yoludur. Hukuk eşittir kanun değildir. Bunu iyi anlamamız lazım” dedi.

Karşılarına ilk biz çıkarız

Özellikle Türkiye’de kadına şiddet olgusunu bahane ederek aile kurumuna saldıran bir zihniyetin peyda olduğuna işaret eden Erdoğan, “Bu zihniyetin amacı kadını korumak değil, aileyi dağıtmaktır. Bunun için toplumun önüne hakikat ile ilgisi olmayan bir dehşet tablosu koymaya çalışıyorlar. Mesela Türkiye’deki kadın cinayeti vakaları, Avrupa ülkelerinin yarısı, dünya ortalamasının üçte biri kadardır. Buna rağmen ülkemizi adeta her köşesinde her an kadınların katledildiği bir yer gibi gösterme çabalarına rastlıyoruz. Bu tür gayretler asla iyi niyetli değildir. Kadına fiziken veya ruhen şiddet uygulayanın, hele hele hayatına kastedenin karşısına ilk önce biz çıkarız. İnsani duyarlılıkların sinsi bir şekilde istismarıyla aile kurumunun içinin boşaltılmasına ve çökertilmesine de asla izin vermeyeceğiz” dedi.