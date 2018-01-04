Güneş Paneli ve GES Yatırımlarına Genel Bakış

Teknoloji hızla ilerliyor. Kimi zaman hızına yetişmekte, teknolojik gelişmeleri takip etmekte zorlanıyoruz. Teknoloji insanlara daha rahat, daha konforlu yaşamaları yolunda ciddi kolaylıklar sağlıyor ve günümüzde insanlar dünyanın neresinde olursa olsunlar kendi gereksinimleri doğrultusunda teknolojinin nimetlerinden faydalanıyorlar.

Bunun yanında dünya nüfusunun hızla artmasına istinaden yaşanan olumsuz gelişmeler var. Bunların en başında tartışmasız küresel ısınma sadece insanların değil doğadaki tüm varlıkların hayatını riske atıyor ve kimi kaynaklar hızla tükenmeye devam ediyor.

Bu durum ise teknolojinin de gelişmesi ile beraber yeni arayışları ve yeni teknolojileri beraberinde getiriyor ki, işte bunlardan bir tanesi de yenilebilir enerji sistemleri. Yenilebilir enerji sistemleri deyince de akla ilk gelen kavramlardan birisi güneş enerjisi ve biz güneş enerjisi sistemlerine kısaca GES diyoruz. GES sistemi güneş paneli, inverter, şarj kontrol cihazı, akü, kablo gibi bileşenlerden oluşuyor ve sistemin kullanımı dünyanın her yerinde gün geçtikçe artıyor.

Dünyada GES Uygulamalarına Genel Bakış

Güneş paneli nedir sorusuna hiç bilmeyen ama konuya ilgi duyanlar için bilgi vermek gerekir ise güneş ışınlarını soğurmaya yaratan ve hücrelerden oluşan GES sisteminin en temel ünitesi olarak adlandırılabilir.

Bu ünite olmadan sistemin çalışabilmesi olası değil ve ilk kullanılmaya başlandığı andan itibaren dünyanın her yerinde hızla artan biçimde yaygınlaşıyor. Üstelik son yıllarda öylesine güzel model ve tasarımlar var ki bu da bu sistemlerin kurulmasını daha bir aczip hale getiriyor.

Dünyada güneş paneli ve buna bağlı olarak bu sistemlerin en çok kullanıldığı ülkeler başta Almanya olmak üzere Avrupada yer alan pek çok ülke. Öyle ki yine başta Almanya olmak üzere dünya üzerindeki ülkelerin çoğu risklerinden dolayı nükleer santrallerini kapatarak bu teknolojiye yöneliyor. Bunun yanında Japonya, Çin, Hindistan, ABD; Güney Amerika, Afrika'da kimi ülkelerde bu sistemi çoktan kullanmaya başlamış durumdalar.

Ülkemizdeki GES Yatırımlarına Genel Bakış

Güneş panelive GES yatırımlarına bu şekilde dünya ölçeğinde baktıktan sonra ülkemiz açısından bakıldığında ortaya ilginç bir tablo çıkıyor zira bu alana diğer ülkelerden çok daha geç sayılabilecek bir tarihte girmemize rağmen devletimizin alım garantisi vermesi ve ciddi teşvikler ile desteklenmesine istinaden başta Konya bölgesi olmak çok değişik yerlerde bu yatırımlara rastlanıyor ve sayı dünyaya öncülük edecek hızla artıyor.

Teşvikler öylesine cazip ki, hem özel sektör, hem kamu, hem de sivil olarak bu yatırımlar kolaylıkla yapılıyor. Dahası özellikle Avrupa ile kıyaslandığında ülkemizde bu sistemlerin kurulması çok daha avantajlı zira ülkemiz tam bir güneş cenneti.

Son Olarak Bilinmesi Gerekenler

Hal böyle olunca siz de hayalinizdeki güneş paneli ünitesini seçerek gereksinimlerinize uygun bir GES yatırımı yapabilir ve kendi elektriğinizi özgürce kendiniz üretebilir aylık elektrik parası ödemekten kurtulabilirsiniz.

Ama bu yatırımları yaparken mutlaka alanında deneyimli referans gösterebilen uzman mühendislerin çalıştığı firmalar ile böylesi bir yatırım yapmanız gerektiğini unutmamalısınız.