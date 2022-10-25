Güneş tutulması oluşumu

2022’nin ikinci Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek. Tutulmanın Rusya'dan görüleceği maksimum noktada, Güneş'in tam olarak yüzde 82'si Ay tarafından tutulacak. Avrupa’da ise yüzde 15-30 oranında kısmı görünecek. Yeni Ay, görünmez olacak şekilde Güneş’in önüne geçmeye başlar. Parçalı Güneş tutulmasında Ay yavaş yavaş Güneş’i kapatır. Tam kavuşuma ulaştığı noktadan hemen sonra parçalı bir şekilde tekrar Güneş’in önünden çekilir ve tutulma biter.

Güneş tutulması nasıl gerçekleşir?

Güneş tutulması nasıl oluşur?

Güneş Tutulması: Dünya ile Güneş’in arasına Ay girdiğinde Güneş tutulması dediğimiz gök olayı olur. Bu durumda Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer. Güneş tutulması boyunca Ay’ın gölgesinin düştüğü bölgelerde Güneş görülmez. Biz bu olaya Güneş Tutulması deriz.

Ay Tutulması: Dünya, Güneş ile Ay arasına girdiği zaman Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer. Bu durumda Ay Tutulması olayı gerçekleşir. Ay tutulması sırasında Ay dolunay evresindedir.

25 Ekim 2022 Güneş tutuması

25 Ekim 2022'deki güneş tutulması , Avrupa , Urallar ve Batı Sibirya , Orta Asya , Batı Asya , Güney Asya ve Afrika'nın kuzey doğusundan görülebilen kısmi bir güneş tutulmasıydı . Rusya'daki maksimum noktasında , Güneş'in tam olarak %82'si Ay tarafından tutuldu . Batı Avrupa'dan%15-30 civarında gölgede kalmış gibi görünüyordu. 08:58 UTC arasında görüldü, en büyük toplam güneş tutulması noktası 11:00 UTC'de meydana geldi ve 13:02 UTC'de sona erdi. Kısmi tutulmanın maksimum evresi, Nizhnevartovsk yakınlarındaki Rusya'daki Batı Sibirya Ovası'nda kaydedildi .

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Ay'ın gölgesinin merkezi Dünya'yı gözden kaçırdığında, Dünya'nın kutup bölgelerinde kısmi bir güneş tutulması meydana gelir. Yaklaşık 18 yıl 11 günde bir tekrar eden Solar saros 124 , 73 olay içerir. Seri, 6 Mart 1049'da kısmi güneş tutulması ile başladı. 12 Haziran 1211'den 22 Eylül 1968'e kadar olan tam tutulmaları ve 3 Ekim 1986'da bir hibrit güneş tutulması içeriyor. Seri, üye 73'te kısmi bir tutulma olarak sona eriyor. 11 Mayıs 2347'de. En uzun tam tutulma 3 Mayıs 1734'te 5 dakika 46 saniye ile gerçekleşti.

Bu tutulma bir dönem serisinin üyesidir. Bir dönem güneş tutulması serisindeki bir tutulma , Ay'ın yörüngesinin değişen düğümlerinde yaklaşık olarak her 177 gün ve 4 saatte bir (bir dönem) tekrarlanır. [2]

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Metonik seri , her 19 yılda bir (6939.69 gün) tutulmaları tekrar eder ve yaklaşık 5 döngü sürer. Tutulmalar hemen hemen aynı takvim tarihinde meydana gelir. Ek olarak, octon alt serisi bunun 1/5'ini veya her 3,8 yılda bir (1387,94 gün) tekrar eder. Bu tablodaki tüm tutulmalar Ay'ın alçalan düğümünde gerçekleşir.